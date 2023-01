En Zacatecas hay Desgobierno, si David no Puede, que se Vaya

Ni el Fiscal Murillo ha Dado Resultados: Marco Vinicio

Por Rubén Palomo Macías

Marco Vinicio Flores Guerrero, coor­dinador estatal de Movimiento Ciudada­no (MC), señaló a Página 24 Zaca­tecas que a todas luces está visto que el estado está rebasado ya que el gobernar significa dirigir a la sociedad a mejores condiciones a niveles de bienestar y prácticamente impera una situación de desgobierno.

“No hay gobierno (David Monreal) está ausente y vemos que la Fiscalía General de Justicia del Estado (Fran­cisco Murillo Ruiseco) no ha dado re­sultados pero tampoco se tienen buenos manejos en la contención de los delitos. Es importante que hagamos caso a las propuestas que se presentan desde MC al gobierno estatal, es un tema en don­de debemos participar todos, tanto las instancias gubernamentales como la sociedad”, comentó.

El dirigente de MC apuntó que la po­lítica se mide por resultados y está claro que no existen, y se desea que se ten­gan efectos positivos para la seguridad porque cuando las cosas se hacen bien el pueblo se beneficia, sin embargo las cosas no son así y se espera que las au­toridades escuchen a las diversas voces que presentan propuestas, y si David Monreal no puede, que se vaya.

“Hay propuestas serias y esperamos que el gobierno tenga sensibilidad con las familias, gobernar es dirigir a la sociedad y estar presentes y ahora hay una ausencia importante en todos los niveles”, añadió.

Marco Vinicio apuntó que el tema mi­litar no resuelve y la policía civil está rebasada por falta de fortalecimiento a la institución.

“Cuando se gobierna ya se sabe a dónde se va a caminar, si no se está en condi­ciones de dirigir en el momento que se elige entonces nunca se será apto. Aquí lo importante es que se haga conciencia es que la realidad ya está presente y si no se puede pues con mucha responsabilidad dejen el cargo, no estar solamente ocu­pando un espacio porque sí, ojalá que la autoridad asuma el rol que el pueblo le ha conferido”, finalizó.