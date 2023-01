Marín, Satisfecho, Dice que Nomás Hubo mil 428 Asesinatos en el 2022

Echa las Campanas al Vuelo Porque “en 2021, se Cometieron 13 más”

Por Rubén Palomo Macías

El secretario de Seguridad Pública del estado, Adolfo Marín Marín, informó a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación que de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) el año 2022 cerró con mil 428 homicidios lo que representa una disminución del 18% en comparación al año 2021. Durante el año 2021 se registraron mil 441 casos de homicidio, por su parte el mes de diciembre del 2022 presentó un aumento al registrarse nuevos casos más ya que dicho mes cerró con 118 homicidios.

Añadió que en el periodo comprendido del 26 de diciembre del 2022 al 8 de enero del 2023 se logró la detención de 100 personas por la probable comisión de un delito, 86 fueron puestas a disposición del ministerio público del fuero común y 14 del fuero federal.

“Se aseguraron 19 vehículos que se rela­cionan con la probable comisión de un delito o por contar con reporte de robo, se asegu­raron tres armas de fuego, seis cargadores y 651 cartuchos útiles de diversos calibres. Se aseguraron 85 kilogramos de diversos nar­cóticos, se destruyó un plantío de probable marihuana, se localizó en buen estado de salud a una víctima de privación ilegal de la libertad y fue ubicada en buen estado de salud una persona víctima de extorsión en su modalidad de secuestro virtual”, relató.

La delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la FGJE informó que durante el periodo se cumplimentaron 100 órdenes de aprehensión, obtuvieron 31 vinculaciones a proceso, 15 sentencias y judicializaron 9 órdenes de cateo. Abrieron 36 carpetas de investigación con detenidos y se celebraron 132 audiencias.

“Debo referirme al fin de semana, concre­tamente al sábado día en el que se registra­ron varios eventos lamentables. De acuerdo con las cifras registradas por la Secretaría de Seguridad el pasado viernes se registraron tres homicidios, uno en Trancoso, uno en Morelos y uno más en Guadalupe.

El sábado se suscitaron 13 homicidios dolosos, 10 en el municipio de Fresnillo, uno en Valparaíso, uno en Villa García y uno en Morelos.

El domingo se reportaron 2 hechos de esta naturaleza”, mencionó.

Adolfo Marín comentó que con el trabajo coordinado de inteligencia se lograron ac­ciones importantes en contra de los grupos delincuenciales señalando que en el munici­pio de Sombrerete se detuvo a dos personas en un vehículo con un arma de fuego. En la comunidad de la Tetilla, del municipio Gar­cía de la Cadena, se aseguraron tres costales abandonados con 15 kilogramos de probable marihuana mientras que en el municipio de Jerez fue detenido un sujeto que portaba un arma de fuego corta.

“Ante los acontecimientos suscitados en el estado de Sinaloa, por instrucciones del gobernador, David Monreal Ávila, la mesa estatal de construcción de paz y seguridad reforzó las acciones de seguridad y presen­cia policial en los municipios de la zona nor­te y colindancia con estados que se ubican en esa área limítrofe a fin de prevenir que estos hechos tengan repercusión en el estado de Zacatecas por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno se mantienen en alerta.

Como medida preventiva se fortaleció el despliegue coordinado entre el personal del ejército mexicano, Guardia Nacional (GN), Policía Estatal Preventiva (PEP) y policía de investigación. El dispositivo contem­pla el reforzamiento de las operaciones y presencia policial en los municipios como Sombrerete, Chalchiuites, Mazapil, Concepción del Oro, Miguel Auza y Juan Aldama con el objetivo de preservar el orden”, continuó.

Marín Marín informó que los días 4 y 5 de enero, de forma exitosa, se concretó el traslado de 165 Personas Privadas de la Li­bertad (PPL’s) que fueron enviados a centros federales ubicados en los estados de Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Veracruz y Coahuila. Dichos traslados tienen como objetivo mantener el orden, la gobernabilidad y la mejora de las condiciones de habitabilidad de los centros penitenciarios por lo que el miércoles 4 de enero fueron trasladadas 84 reos y el jueves 5 se trasladaron a 81 más. Dichos presos fueron extraídos del Centro de Readaptación y Reinserción Social (CE­RERESO) varonil de Cieneguillas.

Con el objetivo de brindar seguridad a los connacionales que en su retorno a Estados Unidos transitan por carreteras del estado de Zacatecas el programa “héroes paisanos” se extendió hasta el 15 de enero del presente año. A través de un trabajo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno el programa brinda acompañamiento a la comunidad migrante que regresa a sus hogares. Se han dispuesto 16 puntos de información, ocho puntos de reunión y el programa carrusel.

El secretario fue cuestionado sobre cuan­tos ataques a sus policías se han registrado en los primeros días del 2023 a lo que res­pondió que solamente se tiene registrado el ataque al elemento de la Metropol la mañana del lunes en las inmediaciones del Monumento al Migrante, el cual se encon­traba grave de salud y perdió la vida horas después de la conferencia del secretario.

Además Adolfo Marín mencionó que la aplicación del presupuesto 2022 se ejerció conforme la normatividad y el nuevo pre­supuesto del 2023 se planea utilizar en el arrendamiento de vehículos automotores para reforzar la movilidad de la PEP.

“Lamentablemente tenemos muchos ve­hículos fuera de servicio, se han recuperado muchos de ellos pero creo que es necesario cambiar el parque vehicular de forma esca­lonada. Este año lo vamos a llevar a cabo con el presupuesto autorizado para llevar a cabo ese cambio de vehículos. El reclu­tamiento de efectivos no se ha detenido, en el 2022 se reclutaron un poco más de 300 integrantes nuevos de la PEP y esperemos continuar con el mismo ímpetu y el mismo fervor para poder cumplir con la estadística establecida por la Organización de las Na­ciones Unidas (ONU)”, mencionó.

El secretario apuntó que respecto los penales del estado se tienen los espacios necesarios gracias a los últimos traslados realizados, sin embargo semana con se­mana se detienen personas vinculadas a la delincuencia y se espera que no sea pronto que se presente una sobre población.

“Por eso seguiremos insistiendo a ver si en este año pudiera concretarse la construc­ción de un nuevo penal, que ya tiene más de un año la solicitud. Esperamos que sea así para poder contar con espacios suficientes para tener a estos PPL’s (reos) en una zona confortable (sic), a pesar de que son delin­cuentes ya que se establece en la ley. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en el estado (CNDHEZ) ha participado en todas las extracciones y traslados, afortu­nadamente hasta el momento no hemos tenido ninguna queja relacionada a estos eventos, hay pequeñas observaciones que en su momento se han solventado referente a la alimentación”, agregó.

Adolfo Marín añadió que en ningún momento las fuerzas de seguridad se han sentido rebasadas y se continúan realizando los despliegues, estrategias y redirección cuando se observa que en algunos puntos se afecta a la población. Con base en ello se llevan a cabo diariamente las reuniones de la mesa de construcción de paz y aseguró que se han presentado muy pocas bajas en la corporación de seguridad.

“Las bajas son mínimas, son cerca de 100 pero dentro de esa cifra se encuentran algunas licencias para solventar y resolver problemas de carácter personal que les con­cedemos para que los elementos regresen con mayor ímpetu y fortaleza a desempeñar sus funciones”, mencionó.

Finamente Adolfo Marín mencionó que lamentablemente se han presentado ejecu­ciones a menores de edad debido a que el código de los delincuentes ha cambiado, agrediendo a las familias, cosa que ante­riormente no se presentaba.

“Solamente atacaban a las personas que estaban involucradas con la delincuencia, ya tenemos algunas líneas de investigación (sic) y órdenes de aprehensión en contra de personas que han participado en estas situaciones lamentables en donde han fa­llecido menores de edad. Esperemos que los resultados de estas investigaciones se complementen de forma oportuna y rendir mejores cuentas a la ciudadanía”, añadió.

Finalmente Adolfo Marín apuntó que el único municipio que continúa sin elemen­tos municipales es Apulco y se sostuvo una reunión con la presidenta municipal en donde se le hizo una invitación a adquirir elementos para su corporación.

“Le hice el comentario de que a más de un año de haberse implementado el plan Zacatecas II se le apoya con la presencia de la GN per que no es posible que no se preocupe por su municipio. La presidenta se comprometió, y esperemos que así sea, a que en breve se inicie el proceso de recluta­miento, incluso la Secretaría le ofreció que la convocatoria se pudiera elaborar desde aquí y solamente en cabildo se aprobara. Con esto se procede a reclutar a la fuerza necesaria y cubrir las necesidades del mu­nicipio”, finalizó.