Serrano Insiste en que Policías Deben Estar Siempre Armados

“Para Defender sus Vida; muy Sospechoso el Robo al Banco”

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas y otros medios de comunicación, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Gustavo Serrano Osornio, reconoció que sí hay avances en las investigaciones y deten­ciones en los casos de los responsables de ataques a elementos de la corporación, ya que desde que tomaron la institución han sido asesinado cinco policías municipales.

Dijo que sigue siendo complicado el pro­ceso de portación de armas, por lo que han pedido apoyo de las diferentes instancias de gobierno, así como con legisladores para poder reformar algunas leyes y para que los elementos puedan portar armas en días de descanso o bien al terminar sus turnos dentro de las labores de la corporación municipal.

Con relación al asalto en contra de una institución bancaria en la capital, Gustavo Serrano, expuso que si bien es uno de los primeros incidentes de este tipo en la capital, atendieron el reporte , por lo que acudieron al lugar minutos después del incidente, sin embargo dijo que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), la que proporcione más detalles sobre dicha investigación.

“Hay imágenes de los responsables, hay datos, pero eso ya le corresponde a la Fis­calía aportar información sobre cómo va la investigación, qué datos pueden y qué datos no pueden compartir. No habíamos tenido ningún asalto de este tipo, está muy rara la situación, porque hay datos que no podemos compartir, pero 600 mil pesos a las 9:00 de la noche y que no hayan sido guardados en una caja fuerte fue un poco raro el tema. Pero de la información que fluyó al inicio, nos damos cuenta que hay inconsistencias”.

Sobre otros incidentes en bancos, precisó que en la capital no se presentaron percan­ces en el Centro Histórico, a excepción de reportes de activación de alarmas, además que a través de operativos de vigilancia veri­ficaban que no hubiera trampas para retener el efectivo en los cajeros automáticos. Dijo que por parte de la corporación, brindaron apoyo a comerciantes del Centro Histórico que solicitaron el acompañamiento para retiros y transporte de dinero en efectivo.

También refirió que han reforzado opera­tivos para beneficio de los sectores comer­ciales, sobre todo porque en temporadas de fiestas se presentan los delitos como robo a casa habitación o a comercios. Dijo que este fenómeno se disparó en la zona centro, sobre todo por la problemática de que mu­chas fincas abandonadas son utilizadas para acceder a otras viviendas.