Mi Jardín de Flores

Comienzan los ‘¡David, si no Puedes, Renuncia!’

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lamentablemente se han presentado ejecuciones a menores de edad debido a que el código de los delincuentes ha cambiado, agrediendo a las familias, cosa que anteriormente no se presentaba. Solamente atacaban a las personas que estaban involucradas con la delincuencia, ya tenemos algunas líneas de investiga­ción y órdenes de aprehensión en contra de personas que han participado en estas situaciones lamentables en donde han fallecido menores de edad. Esperemos que los resultados de estas investigaciones se complementen de forma oportuna y rendir mejores cuentas a la ciudadanía’: Adolfo Marín Marín.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 10 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Dios mío, ¿qué Pecado tan Grande Hemos Cometido los Zacatecanos?

¡AVE MARÍA Purísima!

-SIN PECADO Concebida-.

-MUCHAS le pregunto a mi padre Dios: ‘Dios mío, ¿qué pecado hemos cometido los zacatecanos, para que lo paguemos con sangre de nuestros hermanos, mujeres y niños principalmente?’-.

-¿Y QUÉ le responde?-.

-VEO SU rostro llorando lágrimas de sangre y con eso deduzco que Él sufre más que nosotros, porque nos hemos apartado de su camino, somos como ovejas descarriadas y por eso estamos como estamos: satanás, en complicidad con autoridades venales de Zacatecas, aprovechan nuestro extravío-.

-PERDÓN, madre Teresa -dice don Ro­berto- aquí ni satanás -que no existe-, ni nosotros tenemos la culpa, sino ese binomio altamente corrupto formado por el narco y el gobierno, nadie más.

“VEAN A ‘El Rey David’, le valen ma­dre los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las extorsiones, los feminicidios, la violencia y la inseguridad toda.

“TODOS los malditos días se cometen asesinatos, no solamente matan mujeres y hombres sino hasta niños, policías de todos los niveles, en este enero ya son tres los policías asesinados y esto cada vez está más cabrón; ‘El Rey David’ nomás no da la cara; cuando menos Alex saldría a disculparse con un ‘¡Yo no la maté!”, pero él ni siquiera da la cara y, la verdad, ¡no se vale!

“Y OTRA cosa: nos ocultan asesinatos: el domingo los medios de comunicación publicamos nueve homicidios intencionales, ocurridos el domingo, y hoy el propio gene­ral Marín reporta que fueron 13, y todavía tiene la desvergüenza de celebrar que el 2022, se cometieron menos asesinatos que en 2021”.

-LA SITUACIÓN es más grave de lo que reporta el ‘desgobierno’ de don David Monreal, vean a los habitantes de Chaparro­sa, Villa de Cos, un pueblo muy tranquilo y pacífico, de gente trabajadora y honesta que hoy sale a bloquear carreteras quemando llantas, para exigirle a don David Monreal, la aparición salva y sana del niño Tadeo de seis años que desapareció el pasado 20 de diciembre, a eso de las 14:25 horas y desde entonces no se sabe nada de él, ¡qué no sean ingratos! ¿Qué mal pudo haber ocasionado un pequeño de seis años?

-PERO LO más grave, madre Teresa, es la indolencia, desidia, pereza, inactividad, inacción, negligencia, desaliento y valema­drismo de ‘El Rey David’, quien en campaña se comprometió a regresarnos la paz y la tranquilidad, acabar con la corrupción y enterrar la impunidad y todas los compro­misos adquiridos resultaron un engaño, una estafa que deberían ser sancionados por la ley, pues cometió el delito de fraude y abuso de confianza”.-

-PUES POR eso mismo los habitantes de Chaparrosa gritaban:

‘DAVID, si no puedes renuncia!’.

“DIOS de mi vida, ¡qué vergüenza¡’, pero pues yo creo que ni la conoce, todo se le resbala, no tiene ni un poquito de dignidad”.

-HAY QUE apurar a los diputados -dice doña Petra- para que le den prisa a orga­nizar ‘la revocación de mandato’, de lo contrario seguirán en aumento la violencia y la inseguridad-.

-PUES ayer -al menos, y digo al menos porque ya lo confirmó el propio Adolfo Marín que nos siguen ocultando asesinatos y otros delitos de alto impacto- se cometie­ron, al menos, siete asesinatos, entre ellos dos policías, un penitenciario y un estatal, además de tres heridos graves.

“AL POLICÍA estatal lo atacaron a ba­lazos en plena avenida Universidad a eso de las 7:00 de la mañana, cuando conducía un automóvil rojo rumbo a su centro de traba­jo. El hombre, al recibir los tiros, perdió el control de su carro y chocó contra la Glo­rieta del Monumento al Migrante, de donde fue trasladado al Hospital del IMSS, pero desafortunadamente murió horas más tarde.

“TIEMPO después, al filo de las 2:30 de la tarde, en la calle Segunda de Martín Juárez, colonia Las Peñitas, en la cabecera municipal de Trancoso, asesinaron a balazos al policía penitenciario; no cabe duda que ser policía en Zacatecas, es arriesgar teme­rariamente la vida. Pero no fueron estos los únicos asesinatos:

EN FRESNILLO a eso de las 9:10 de la noche, en la calle Francisco I Madero, colonia Francisco Villa, asesinaron a balazo a dos hombres; una mujer, que estaba con ellos, resultó herida de gravedad, por lo que fue internada en el Hospital General.

EN ZACATECAS, capital del estado, asesinaron a plomazos a dos personas en una herrería ubicada en la calle de La Araña, co­lonia Francisco E. García; trascendió que el par de homicidios fue porque el propietario del taller se negó a pagar la plaza al narco.

Y REGRESAMOS a Fresnillo: a eso de las 3:00 de la tarde, dos jovencitos que jugaban una ‘cascarita’, en una de las terre­gosas canchas de futbol, de la Unidad De­portiva Benito Juárez, situada en la colonia Industrial, fueron baleados; uno de ellos murió en el lugar de los hecho, mientras que su compañero se encuentra grave en el Hospital General.

AHÍ MISMO en Fresnillo, un hombre fue baleado, alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando deambulaba por la calle de La Feria, colonia Ejidal; paramédicos de Remeza lo trasladaron al Hospital General, donde ci­rujanos y enfermeras luchan para rescatarlo de las garras de la muerte.

“EN SÍNTESIS, ayer lunes se cometieron en este cada vez más peligroso Zacatecas, al menos, siete asesinatos y tres heridos graves. De los heridos nunca informan si salvan o no su vida, seguramente lo hacen para manipular las cifras”.

David, si no Puedes Renuncia I

-PUES AYER hubo dos ‘¡David, si no puedes renuncia!’, uno lo arengaron habi­tantes de Chaparroso, Villa de Cos, y el otro ‘David, si no puedes renuncia’, lo externó Marco Vinicio Flores Guerrero.

David, si no Puedes Renuncia II

‘LA POLÍTICA se mide por resultados y está claro que no existen, y se desea que se tengan efectos positivos para la seguridad porque cuando las cosas se hacen bien el pueblo se beneficia, sin embargo las cosas no son así y se espera que las autoridades escuchen a las diversas voces que presentan propuestas, y si David Monreal no puede, que se vaya’, dijo tajante Flores Guerrero.

-BUENO -si don David Monreal no le gusta trabajar, a mí sí-, me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.