Habitantes de Chaparrosa Exigen a David la Presentación Inmediata y con Vida del Niño Teo de 6 Años de Edad

Por Segundo día Consecutivo Ganaron las Calles y Bloquearon Carreteras

Por Nallely de León Montellano

Por segundo día consecutivo, habitantes de Chaparrosa continuaron con las mani­festaciones para exigir al gobernador David Monreal Ávila, la inmediata presentación con vida del niño Tadeo (Teo) Nuñez Trejo, de seis años de edad, desaparecido desde el pasado 20 de diciembre.

Para este martes, los pobladores de Cha­parrosa convocaron a una marcha que partió a las 12:00 del día de la Unidad Deporti­va Benito Juárez ubicada a la altura de Ciu­dad Administrativa, a la Plaza Bicentenario.

Durante la marcha los inconformes exi­gían la presencia del gobernador David Monreal quien hasta ese momento no había fijado una postura ante la opinión pública respecto al caso de la desaparición del niño de 6 años y otros casos recientes.

La gente enardecida gritaba al unísono ¡Queremos a Teo!, ¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos! ¡Hasta encontrarte! ¡A una madre le hace falta un hijo y su nombre es Teo! ¡Los niños no se tocan! ¡Que dé la cara David!.

El trayecto continuó con el bloqueo del bulevar metropolitano por ambos sentidos hasta llegar a Plaza Bicentenario donde permanecieron por lo menos cinco horas con la firma postura de no retirarse hasta que el gobernador acudiera la lugar a entablar un diálogo con los manifestantes.

Posteriormente, alrededor de las 4:00 de la tarde, Javier Reyes Romo subsecretario de Desarrollo Público arribó a la Plaza Bicentenario para dar a conocer los puntos acordados durante la mesa de diálogo efec­tuada con familiares y conocidos del niño desaparecido, sin embargo, los inconformes rechazaron sus argumentos exigiendo la presencia del gobernador David Monreal.

Minutos más tarde Reyes Romo decidió retirarse del lugar una vez que no tuvo éxi­to con el mensaje que pretendía dejar con respecto a la toma de acuerdos, pese a que se remitió a leerlos.

Manifestantes cuestionaron por qué el gobernador no acude a dar la cara a las personas en situaciones de desgracia pese a que la situación es cada vez más grave, por lo que decidieron no escuchar al funcionario corriéndolo a empujones, amenazando con no retirarse hasta lograr la presencia del gobernador.

Durante los dos últimos días se ha podido visualizar la solidaridad de la ciudadanía con respecto a este y otros casos de violen­cia, argumentando que se sienten cansados de tener miedo y buscan que las autoridades estatales se pronuncien de manera inmediata para detener esta ola de violencia.

Simultáneamente diferentes grupos de mani­festantes realizaron bloqueos en las principales carreteras del estado como la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo por ambos sentidos, el tramo de la carretera que conduce a Trancoso y en la carretera Zacatecas-Fresnillo, donde quemaron neumáticos y otros objetos a efecto de impedir el paso vehicular ocasionando una gran congestión vehicular.

Asimismo, durante la audiencia pública efectuada a cargo del gobernador en Sau­ceda de la Borda, Vetagrande, un grupo de manifestantes abordó al mandatario

para exigir respuestas, obteniendo como resultados la firma de un acuerdo para for­talecer la presencia de elementos policiales en la comunidad de Chaparrosa, así como operativos constantes en esa zona.

Entre los acuerdo logrados durante la mesa de diálogo en Palacio de Gobierno está instalar una base de la Guardia Nacional en Chaparrosa, un pronunciamiento en los términos jurídicos aplicables, un protocolo de comunicación permanente con la Mesa de Construcción de Paz, compromiso del Gobierno del Estado y de la Fiscalía gobier­no de hacerse responsable de los habitantes de la comunidad, entre otros.

Tras la indicación de los familiares del niño Teo, los manifestantes liberaron el bulevar por ambos sentidos al filo de las 5:30 de la tarde, sin embargo adelantaron que de no obtener respuestas claras y favorables, volverán a realizar actos de protesta.