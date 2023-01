Murillo no Hace su Trabajo de Procuración de Justicia: Adame

“Zacatecas es un Estado Fallido; Predomina el Miedo”

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, mencionó a Página 24 Zacate­cas que en el estado no existe una coordi­nación real entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales con la federación y por ese motivo continúa el clima de inseguridad en el estado. No se pueden tratar los temas a fondo y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no hace nada para procurar justicia.

“Es un estado fallido que no actúa, que se hace de oídos sordos diciendo que no pasa nada pero la realidad es grave en todo Zacatecas. Hemos de­tectado que los grupos delincuenciales meten la mano en todo, cobran en las comunidades por la venta de animales, por la realización de bailes, fiestas, venden los cigarros y las cervezas. Los habitantes estamos batallando con el estado y la delincuencia, ha llegado al límite”, añadió.

Faustino Adame aseguró que estas situaciones son difíciles de denunciar porque existen represalias en contra de quien se atreve a levantar la voz y las personas prefieren no manifestarse por temor, se vive con miedo.

“Hay mucha represión en las comu­nidades y si no se acata se presentan las golpizas o las desapariciones, si se habla mal del estado también se toman represalias y se acusa de andar en malos pasos, cuando no es así”, agregó.

El coordinador del FPLZ reiteró que los golpes se reciben de todos lados y la sociedad se encuentra indefensa ante dicha situación, no se tiene una idea de hasta qué grado se pueda escalar con esta indefensión.

“Hay temor al denunciar porque se han dado muchos casos en que más se tarda uno en denunciar que en tener represalias, después de acudir a las instancias correspondientes ya están esperando a los denunciantes en sus domicilios o trabajos para reclamar con violencia que se haya alzado la voz”, finalizó.