Agobiados por la Violencia y Falta de Apoyos, Campesinos de Zacatecas Viven en Pobreza Extrema: Felipe Rivera

“El Gobierno no Atiende el Fenómeno de la Delincuencia”

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, Felipe de Jesús Rivera Rodríguez, exdiputado local y campesino, comentó que el panorama para el campo es desalen­tador, ya que ni se lograron los resultados esperados de las cosechas pasadas, ni se esperan tiempos mejores. Destacó que fac­tores como el bajo desarrollo económico en la entidad y la inseguridad en general, han propiciado un escenario catastrófico, sobre todo para la población rural en las distintas regiones y zonas de cultivo.

Además, expuso que los campesinos y productores lamentan la eliminación de diversos programas y subsidios por parte del gobierno federal, mientras que en lo estatal también reclaman que el campo no sea prioridad para el gobierno y los legisladores, ya que si bien aumentan el presupuesto en pequeña medida, éste sigue siendo insuficiente para atender la deteriorada condición del campo zacateca­no y el abandono al que se le ha sometido por décadas.

“Sigue crítico el asunto e incluso el campo está en la lona, los campesinos están sin recursos y con una pobreza extrema, prácticamente. No hay apo­yo de nadie, muchas cosas que se han prometido en campañas, fueron puras ilusiones ópticas, no hay apoyo para el campo. Presumiblemente tenemos más de 20 programas que desaparecieron a nivel federal, está desarticulado el cam­po, abandonado. Además, las regiones se ven azotadas por la ola de violencia y hay quienes se quejan de que la delincuencia les afecta, sobre todo en la cosecha de la uva. Algunos campesinos ya no quieren meter mano a sus cosechas, porque las autoridades de gobierno no atienden el fenómeno de la delincuencia y eso lo vez mermado en los resultados”.

“En el caso del frijol Zacatecas va a la vanguardia, sobre todo porque el frijol crece sin necesidad de que se le invierta gran cantidad de insumos; como es el caso contrario en la uva o el chile serrano o del poblano, que requieren más insumos”.

“Sobre el presupuesto, ojalá que se materialice, porque una cosa es decir que se aumentó. Porque en teoría es una cosa lo que dicen o aprueban los diputados y otra es cómo se opera desde las áreas y que los funcionarios puedan operar ese recurso y bajarlo, para que no se quede ahí o se desvíe en otro rubro que no sea el campo”, resaltó.