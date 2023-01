Hartazgo y Desesperación Muestran por Inseguridad las Recientes Protestas: Jehú

“Siguen en Aumento Asesinatos, Desapariciones Forzadas, Extorsiones…”

Por Manuel Caldera

Jehú Salas Márquez, diputado local por el PRI, recriminó que a más de un año de la actual administración a cargo de David Monreal Ávila, no se ha presentado o le­gitimado el plan estatal de seguridad ante ninguna institución estatal, sobre todo sin el conocimiento o aval del Poder Legislativo.

Expresó sus condolencias a las familias de las múltiples víctimas de delitos que se cometieron a finales de diciembre del 2022, así como los constantes hechos que se han replicado en los pocos días del presente año, ya que delitos como asesinatos, desaparición forzada, secuestros, asaltos, entre otros se han suscitado en las principales carreteras y vías de comunicación terrestre del estado.

Asimismo, coincidió en que las recien­tes manifestaciones de la sociedad civil organizada, son muestra del hartazgo y la desesperación de la población ante la ola de violencia de la entidad, en la que han resulta­do víctimas diversos casos de personas vul­nerables, entre ellos niños y adolescentes, sin dejar de mencionar la gran cantidad de homicidios en contra de hombres y mujeres de diferentes sectores y estratos sociales.

“Creo que es un reflejo evidente de la desesperación y la angustia que estamos viviendo todos los zacatecanos, fue más que claro el hartazgo y la insatisfacción que hay por parte de la sociedad zacatecana. Hoy, nosotros como Poder Legislativo, hemos presentado diversas iniciativas en relación a la seguridad pública, a título personal han sido dos iniciativas concretas en relación a este tema. Hemos propuesto la modificación a la Ley General del Sistema Estatal de Se­guridad Pública, tratar de incorporar el Pro­grama Estatal de Seguridad Pública como un tema de interés prioritario; modificarla para establecer las conductas por parte de los ayuntamientos; entre otras iniciativas”.

“Vemos, desafortunadamente una estrate­gia de seguridad pública que no ha arranca­do; no me canso ni dejaré de insistir en la emisión del Programa Estatal de Seguridad Pública; estamos a más de un año de haber iniciado ese gobierno, estamos trabajando prácticamente con las ocurrencias de la Se­cretaría de Seguridad Pública; funcionando con las mesas de construcción de paz, que no tiene ni siquiera reconocimiento legal en los órganos legislativos. Son estrategias más mediáticas que fueron parte del gobierno de la República, pero no tiene una base legal en Zacatecas, por eso la parte operativa no ha podido arrancar”.

“Entonces esperamos que estos sucesos, donde vemos a la sociedad zacatecana in­volucrada, radicalizada hasta cierto punto, sirva para que entren en razón los respon­sables del gobierno estatal, para emitir un programa, definir una estrategia integral y replantear la permanencia del secretario de seguridad pública, ya que estas responsa­bilidades conllevan un desgaste. Es tiempo de que, dado los resultados y la condición política, económica y social que se vive en el estado y el país, plantear de manera seria di­ferentes cambios”, manifestó Salas Dávila.