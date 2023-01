“Justificadas las Movilizaciones Contra la Desaparición Forzada del Niño Teo”

La Gente Mostró su Hartazgo a un Gobierno Socarrón, Insensible: Moreno

Por Rubén Palomo Macías

El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Raymundo Moreno Romero, comentó a Página 24 Zacatecas que las movilizaciones del lunes y martes, para exi­gir la localización del niño Anthony Tadeo Núñez Trejo “Teo”, son completamente le­gítimas y necesarias ya que el clima de vio­lencia, inseguridad y miedo es generalizado pero cuando se toca a menores de edad se coloca un timbre de indignación adicional.

“Con la extracción de este infante se tocan fibras muy sensibles, se vuelve un caso sim­bólico de este año y meses de violencia que se padece en Zacatecas. La reacción en general de la sociedad zacatecana es entendible y ne­cesaria. Vi una movilización particularmente importante y también vi una actitud empática del grueso de los ciudadanos que se vieron afectados en el corte de la circulación, la gente entiende que el dolor de un padre y una madre por no saber dónde está su hijo no tiene comparación y en consecuencia la ciudad en su conjunto lejos de preocuparse por un retraso en su agenda se suma, de manera empática, a ese dolor de una familia”, mencionó.

Moreno Romero señaló que las protestas tuvieron cinco horas detenido al gobernador del estado, David Monreal Ávila, que de forma “socarrona” y poco empática realizó una gira con temas que no tienen nada que ver con la prioridad fundamental del estado que debe ser recuperar la seguridad.

“El gobernador tuvo que encarar a los ma­nifestantes no porque quisiera sino porque la situación y el contexto lo obligó a encararlos por ser detenido en una vialidad al igual que muchos otros zacatecanos. Se trató de una movilización genuinamente social, ojalá que ningún político del oficialismo pretenda decir que se trató de una movilización para dañar al gobierno del estado porque esos gobiernos se victimizan. También veo un síntoma en donde la gente en su hartazgo toma la decisión de salir a la calle a mani­festarse y ser más firmes”, añadió.

Raymundo Moreno apuntó que el gobierno de David Monreal ya se encuentra contra las cuerdas y el estado debe garantizar la inte­gridad física y la seguridad de las personas. El discurso que se ha sostenido a más de un año de gobierno, donde se menciona que las cosas están mejorando, está rebasado por la realidad y no por la oposición o por actores particulares, sino por el aumento de la vio­lencia y la inseguridad en todo Zacatecas.

“La desaparición de este menor ha eviden­ciado esa realidad, es un hecho que se volvió icónico porque estoy seguro que mucha gente que salió a protestar lo hizo por el niño Teo pero también lo hizo por los asesinatos, las desapariciones, por el miedo, por las balaceras y la línea interminable que hemos padecido por más de un año. Esto puede ser el punto de quiebre que haga que la ciuda­danía zacatecana despierte en su conjunto y se atreva a encarar a un gobierno omiso, insensible y con la más mínima empatía. No podía creer que en medio de las manifesta­ciones el gobernador estuviera posteando un discurso cursi sobre un municipio sin duda bonito e histórico pero no se estuviera pronunciando sobre lo que realmente le importa hoy a los zacatecanos. Hago una invitación a los lectores de Página 24 Zacatecas a que nos atrevamos a tomar la sartén por el mango, a que no vuelva a pasar un incidente que pase desapercibido, si atacan a uno asumamos que nos laceran a todos y por consecuencia tenemos que reaccionar, que el gobierno debe asegurarse de que todos podamos trabajar y vivir en santa paz”, finalizó.