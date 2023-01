La Seguridad y la Justicia en Zacatecas Están Totalmente Perdidas: Rivera Nieto

“El Bufón del Sistema, Arturo Nahle, Criminalizó las Protestas”

Por Rubén Palomo Macías

Alejandro Rivera Nieto, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado (SITEZ), comentó a Página 24 Zacatecas que las movilizaciones realizadas lunes y martes son necesarias y será una lucha permanente ante una situación de un gobierno indolente y toda su estructura de impartición de justicia.

“Aunado a lo del día de ayer todavía remata el bufón del sistema, Arturo Nahle García, que es el que administra la justicia, sale a criminalizar la protesta en una esta­ción de radio. Es una persona que ni siquiera zacatecana es y a final de cuenta todo esto abona a la polarización de la sociedad ante un micrófono a modo con Paco Elizondo, quiere que lo escuchen y es una simple persona”, mencionó.

Rivera Nieto apuntó que la protesta debe ser bien vista ya que a final de cuentas es el resultado de lo que está pasando en una sociedad colapsada con su seguridad pública y que en definitiva no se le presta atención.

“Claro es que aquí se deja ver una com­plicidad en donde no hacen absolutamente nada, la Fiscalía General de justicia del Es­tado (FGJE) le ha quedado a debe mucho a los zacatecanos, es cierto que abre carpetas de investigación pero no se da una prontitud a esas investigaciones que tienen que des­embocar en buscar a los culpables y en todo momento el poder judicial enjuiciarlos como debe de ser. Hay una situación lamentable también con el secretario de Seguridad Pú­blica, un tal Adolfo Marín Marín, que sale a decir números y estadísticas contrarias a la realidad de Zacatecas.

“Hay muchos desaparecidos, no nada más el niño Teo, también los compañeros que iban a Colotlán, las personas que ya se les olvidaron al gobierno y un sinnúmero de desaparecidos”, añadió.

El líder sindical se pregunta sobre las acciones del Poder Judicial y la Fiscalía ya que no es posible de que se les dé más presupuesto si no están dando resultados.

“El discurso del gobierno de que se está avanzando con la seguridad es completa­mente falso porque a final de cuentas, como dice el presidente de la República, la gente tiene que despertar. En materia de seguridad pública nosotros también determinaremos esa posición y la manifestación de ayer fue un respiro de la sociedad al hartazgo de tanta inseguridad y de que las autoridades no hacen nada. A diario hay asesinatos hasta en comunidades de que no nos damos cuen­ta y esas estadísticas abonan a las cuentas alegres del secretario de Seguridad Pública porque no se contabilizan todos los muer­tos, secuestros y cobros de piso que hay en Zacatecas, las autoridades saben quiénes son y donde están pero no hacen nada. Se tiene que maximizar la protesta por la desa­parición de un niño y miles de zacatecanos, miles de asesinatos dolosos. Ya no podemos estar en esa tesitura, tenemos que alzar la voz”, finalizó.