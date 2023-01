Mi Jardín de Flores

Cara y Cruz de Arturo Nahle García

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“La manifestación de ayer fue un res­piro de la sociedad al hartazgo de tanta inseguridad y de que las autoridades no hacen nada. A diario hay asesinatos hasta en comunidades de que no nos damos cuenta y esas estadísticas abonan a las cuentas alegres del secretario de Segu­ridad Pública porque no se contabilizan todos los muertos, secuestros y cobros de piso que hay en Zacatecas, las autorida­des saben quiénes son y donde están pero no hacen nada. Se tiene que maximizar la protesta por la desaparición de un niño y miles de zacatecanos, miles de asesinatos dolosos. Ya no podemos estar en esa tesi­tura, tenemos que alzar la voz: Alejandro Rivera Nieto.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 12 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Cara y Cruz de don Arturo Nahle García

SIEMPRE que tengo la oportunidad de escuchar a don Arturo Nahle García, en la televisión o la radio, lo oigo.

HOY, MOVIDA por la curiosidad, debi­da a la reacción que tuvo don Alejandro Ri­vera Nieto, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ) contra una opinión del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ), al llamarlo ‘Bufón del Sistema, por criminalizar las pro­testas de la gente de Chaparroso, que exige la pronta localización y el regreso a su casa del niño de seis años, Anthony Tadeo Núñez Trejo, mejor conocido como “Teo”, me metí a su Twiter y escuché cómo daba a conocer el cierre del restaurante Vips, con 21 años de haber abierto sus puertas en la avenida González Ortega, en la capital del estado.

LO NOTÉ preocupado, por tal retroce­so de este gobierno que se cae a pedazos, porque además reveló que las líneas de autobuses ETN y Turistar, están planean­do seriamente en suspender sus corrida a Zacatecas.

HASTA AQUÍ me pareció muy bien su intervención, pero donde no coincido con el señor magistrado presidente del TSJEZ, es por, como dijo don Alejandro Rivera, ‘criminalizar’ las protestas de la gente de Chaparroso, Villa de Cos, por la desapa­rición forzada del niño Teo, sucedida el 20 de diciembre, frente a su casa cuando estaba viendo los juguetes que exhibían en una papelería.

EXPRESÓ que en nada abonaban las protestas y menos cerrando carreteras, dan­do a entender que por ello espantaría a otros capitales y se irían de Zacatecas, en lugar de apurar a don Francisco Murillo, fiscal general de Justicia del Estado, a localizar a “Teo” y regresarlo sano y salvo a su hogar, porque además su familia está sufriendo lo inimaginable por tal crimen, ¿por qué desaparecer forzosamente a un pequeño de seis años?, ¡por favor, eso no se hace, es anticristiano!

-PUES que gacho el Arturo Nahle -toma la palabra doña Petra-, que no se olvide que cuando robaron su residencia de Bernárdez, armó un pedo muy grande, puso el grito en el cielo y poco le faltó para exigir la renuncio de “El RaTello”, entonces gobernador de Zacatecas, ¿lo recuerdan?-.

-CIERTO -dice don Roberto-, así fue, no obstante que era magistrado del Poder Judicial-.

-LO QUE tampoco me gustó que se pre­guntara ¿dónde están las autoridades que permiten esas protestas?-.

-PUES perdón por la expresión, madre Teresa, pero qué ojete se comportó “El Ar­turo Nahle”, me recordó al fascista Benito Mussolini; se le olvidó el tremendo ‘oso’ que hizo cuando le robaron cosas materia­les que se pueden reponer ¿cómo hubiera reaccionado si le hubieran desaparecido forzadamente a un hijo, y más siendo un niño de seis años?

“¡QUE no joda! Mejor se hubiera unido al grito de: ‘David, si no puedes con el cargo de gobernador, renuncia!’”.

-A VER, don Roberto, usted que es ex­perto en temas de seguridad, ¿es cierto que ‘las autoridades saben quiénes son y dónde están los Malos Organizados que arrancan vidas, secuestran, cometen extorsiones, co­bran derecho de piso y privan de la libertad de manera forzada a las personas’, como lo asegura don Alejandro Rivera?-.

-ES CORRECTO. Saben quiénes son, los tienen identificados, si bien no a todos, sí a la mayoría. La complicidad es descara­da, ¿por qué cree usted que nunca atrapan a los sicarios en flagrancia?, con uno que atrapen y apretándole un poquito entonces cantaría y el resto de sicarios caería como si se desgranara el maíz de una mazorca, pero la bronca son los valores entendidos: son muchas las autoridades que están metidas en el narco, y salpican a juan de las cuerdas, es una auténtica podredumbre-.

¿Cómo Estará el Infierno, que Hasta los Diablos de Quejan de las Llamas?

-ME LLAMAN la atención -dice doña Petra- las constantes declaraciones del Jehú Eduí Salas Márquez, en contra del gobierno de ‘El Deivis’, sobre todo en violencia e inseguridad, como si no supiéramos que quien le abrió las puertas al narco fue su papá putativo, ‘El RaTello’, en cuanto tomó el cargo de gobernador, ¿pruebas? Ahí están los hechos, los números, ¿para qué hacerle al sorprendido?

“SI YO hubiera sido colaboradora de ‘El Pinocho de Bernárdez’ mejor me quedaba callada, sobre todo si hubiera sido como lo fue el Jehú, su secretario general de Gobierno?

-TIENE usted razón, doña Petra, pero ¿cómo estará el Infierno, que hasta los dia­blos se quejan de las llamas?

“JEHÚ comienza descubriendo un pro­grama que nació muerto: ‘El Plan Estatal de Seguridad, que la Cámara de Diputados y otras autoridades no han avalado, o legi­timizado’, por lo que está cañón; ‘El Rey David’ es gobernador, pero no puede violar la ley, y aquí Jehú le rasguñó los destos con esa revelación, además de que contrario a Arturo Nahle, está a favor de las marchas y plantones de protesta, por la ola de violencia que padece Zacatecas, pues ‘son muestra del hartazgo y desesperación por el aumento de asesinatos, desapariciones, extorsiones’, y para mi que Jehú se quedó corto”.

-OTRA PERSONA que se manifestó a favor de las manifestaciones de protesta fue don Raymundo Moreno Romero, ‘pues son completamente legítimas y necesarias, sobre todo cuando se toca a menores de edad:

‘CON LA extracción de este infante (Teo) se tocan fibras muy sensibles, se vuelve un caso simbólico de este año y meses de violencia que se padece en Zaca­tecas. La reacción en general de la sociedad zacatecana es entendible y necesaria. Vi una movilización particularmente impor­tante y también vi una actitud empática del grueso de los ciudadanos que se vieron afectados en el corte de la circulación, la gente entiende que el dolor de un padre y una madre por no saber dónde está su hijo no tiene comparación y en consecuencia la ciudad en su conjunto lejos de preocuparse por un retraso en su agenda se suma, de ma­nera empática, a ese dolor de una familia’.

-PUES es cierto lo que dice el Ray­mundo, a mí me desaparecen un hijo y… me muero, por no decir otra cosa, ojalá y pronto aparezca el niño Teo y regrese sano y salvo con sus padres, que deben estar desesperados.

OTRA COSA que me gustó del Ray, fue lo que le declaró a nuestro compañero reportero, Rubén Palomo Macías:

‘HAGO UNA invitación a los lectores de Página 24 Zacatecas a que nos atrevamos a tomar la sartén por el man­go, a que no vuelva a pasar un incidente que pase desapercibido, si atacan a uno asumamos que nos laceran a todos y, por consecuencia, tenemos que reaccionar, que el gobierno debe asegurarse de que todos podamos trabajar y vivir en santa paz’.

-SERÍA LO ideal: Zacatecas saldría rá­pidamente del hoyo, en los últimos dos go­biernos nos aventaron; no merecemos vivir así: esta horrenda pesadilla ya cumplió seis años cuatro meses, es hora de despertar-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.