José Luis Medina Celebra las Protestas Contra la Violencia

“Es muy Bueno que los Zacatecanos Estén Perdiendo el Miedo”

Por Manuel Caldera

José Luis Medina Lizalde, exdiputado federal y local, reitera que la problemática de inseguridad no debe ser escarnio y tampoco usarse como botín político para golpear a los adversarios, sino que se requiere de un conciso plan de acción que regrese la paz y tranquilidad en la entidad.

En entrevista para Página 24 Zacatecas, recalcó que hay un “colapso estructural” en el estado con el tema de la violencia, sobre todo ante la ola de inseguridad que se volvió a recrudecer en las últimas semanas.

“Hay un colapso estructural en el estado que no se ha querido reconocer, entonces estamos a la deriva porque no se dan los pasos que le puedan dar mayor capacidad al gobierno del estado y los municipios para garantizar la seguridad de los habitantes. Entonces vamos de episodio en episodio, lo que está emergiendo es un descontento, todavía casuístico y que se concentra en cada núcleo se moviliza en un motivo; he­mos visto en los últimos meses el estallido de descontentos dispersos e inconexos. Entonces el que participó en una marcha no participará en las siguientes porque no se refieren al motivo personal. Eso le permite al gobierno administrar ese descontento y neutralizarlo con salidas que son ficticias, por ejemplo las mesas de diálogo para una movilización no tiene futuro, porque lo que se necesita es eficacia, respuesta práctica y operativa, pero logró el objetivo de que se desmovilizara la protesta”.

“Hay que ir al aprendizaje, no podemos esperar que nos proponga un rumbo la auto­ridad, creo que la sociedad debe proponerlo, creo que ese rumbo pasa por reconocer las fallas locales. Por ejemplo la sociedad no le reconoce la responsabilidad a los mu­nicipios con la inseguridad, no aluden al ayuntamiento, dando por hecho que no tiene papel. Es cierto que están indefensos, pero hay que asomarnos a ver que sí se gastan dinero en vehículos para funcionarios, pero no invierten en patrullas, pues hay muchas cosas qué revisar”.

“Además, la sociedad termina movili­zándose sin lograr que mejore la capacidad operativa de la autoridad, sin embargo sí debe seguir insistiendo y es muy bueno que los zacatecanos estén perdiendo el miedo a movilizarse en demanda de justicia, ese es un proceso muy saludable y esperanzador”.

Recalcó que si bien el apoyo de la Fe­deración es evidente ante la escalada de violencia, las Fuerzas Federales no pueden reemplazar a los cuerpos policiacos estatales o municipales, sino que sólo los comple­mentan. Resaltó que el problema es añejo y se ha ido acrecentando, además recordó que ninguna de las administraciones de go­bierno han atendido el problema, por lo que coincidió en la necesidad de unir esfuerzos para resolver el tema que afecta directa e indirectamente a la población en general y al desarrollo del estado.