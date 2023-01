Regidores del PES y Otros, Deciden Salirse del Partido

Después de Romper con Nicolás Castañeda: Néstor Santacruz

Por Nallely de León Montellano

Con la finalidad de fijar una ruta de tra­bajo para el año 2023, este jueves, se llevó a cabo una reunión entre al menos una veintena de regidores y ex candidatos del Partido Encuentro Solidario (PES), quienes también buscarán valorar la posibilidad de declarar independientes a quienes actual­mente ocupan un cargo público, después de romper con Nicolás Castañeda, presidente del partido.

Al respecto, Néstor Santacruz Márquez, analista político y exmilitante del PES, ex­plicó a Página 24 Zacatecas que en los próximos días se llevarán a cabo algunas asambleas informativas en diferentes muni­cipios, a efecto de platicar con las personas afines a su proyecto político y definir la ruta a seguir de cara al 2024.

En este contexto, definió como alentador el panorama ante sus planes políticos, con­siderando que el actual equipo de trabajo ha dado resultados de trabajo suficientes en los distintos espacios de representación popular.

“Ya demostramos que dimos resultados en un partido que no nos dio presupuesto, que no nos apoyó con utilitarios, que no hubo ningún apoyo ni económico ni moral de parte de un partido y sin embargo se ob­tuvieron las metas para que hoy tengamos esos espacios de representación tanto en los ayuntamientos como en el Congreso del Estado, incluso en el mismo gabinete del gobernador”, señaló.

Santacruz Márquez reiteró que, después de haber sido expulsados del PES por Ni­colás Castañeda en más de dos ocasiones, tomaron la decisión de suspender el trabajo de militancia dentro del partido pese a que, asegura, que son fundadores del mismo.

“Somos fundadores de ese partido, no­sotros hicimos las asambleas para que se constituyera, la gran mayoría fuimos can­didatos en todos los municipios, entonces ahí están como 20 mil votos en total de personas que dieron la cara, su trabajo, su corazón, su talento y que pusieron su prestigio y su patrimonio en riesgo para sacar el registro de un partido que no los reconoció”, concluyó.