Mi Jardín de Flores

Los Ganones son el David y la Sara

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Las manifestaciones Zacatecas van a continuar mientras no se fortalezca un plan de seguridad y de protección a la ciudadanía. Así se ha estado viendo todos estos días, manifestación tras manifesta­ción, por más desaparecidos niñas, niños y jóvenes, sobre todo gente inocente. Creo que si no se actúa rápido y de emergencia el pueblo va a agotar sus límites. Si no se hace algo rápido llegará el momento en el que se hartará el pueblo, por el aumento de homicidios, secuestros y se tomarán medidas drásticas’: Roberto Sandoval Rodríguez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 13 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Yo Creo que es un Absurdo

¡AVE MARÍA Purísima!

-SIN PECADO concebida-.

APENAS ES de creerse lo que anuncia don Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado: ‘Por dar de baja vehículos de motor, robados o que por accidente sean declarados ‘pérdida to­tal’, van a cobrarle a los propietarios de 900 hasta mil 500 pesos, según el modelo del automóvil, lo que considero una verdadera injusticia, pues además de que pierden su patrimonio le tienen que pagar al gobierno. No se vale.

-Y LOS diputados son cómplices, madre Teresa -contesta doña Petra- pues ellos apro­baron con su apestoso dedito el Presupuesto de Ingresos, ¡qué ojetes!-.

-ES UN verdadero atraco -opina don Roberto-, un robo en despoblado pues no obstante que el ciudadano pierde su vehí­culo ya sea por robo o por algún accidente o incidente, a la de a huevo tiene que pagar su baja, ¡ que no mamen!

“ES PARA lo único que sirve este ‘des­gobierno’, inventar y aumentar impuestos; yo estoy de acuerdo en que se pague la baja del vehículo, pero siempre y cuando sea por compra-venta, si te lo roban o sufres algún percance, el ‘desgobierno’ de ‘El Rey David’ no tiene por qué cobrar”.

-YA DECÍA yo, ese Ricardo Olí-Bares, nada bueno ha de tener, pues fue secretario de Finanzas de ‘El RaTello”, o sea es parte importante de la ‘herencia maldita’, de la que tanto se quejó y queja ‘El Deivis’-.

-NO CABE duda de que este gobierno nos está llevando a la ruina: violencia, in­seguridad, falta de inversiones, desempleo, excesos en cobros de impuestos ¿a dónde vamos a llegar?-.

– ¡ESO! ¿De qué sirve que mi ‘cabecita de algodón’ haya aumentado -como cada año lo hace – el Presupuesto de Egresos de Zacatecas, si los únicos que verdaderamente se benefician son ‘El Deivis’, su esposa la Sara, familiares, amigos y su gabinete?

“PARA este 2023, el borrachín tendrá un presupuesto de egresos de 36 mil 812 millones 548 mil 822 pesos, el más alto de la historia de Zacatecas, muchísimo dinero hasta para contarlo.

“EL PODER Judicial, o sea el feudo del Arturo Nahle García, se va a rayar: recibirá 615 millones 114 mil 643 pesos.

“MIENTRAS que el Poder Legislativo, o séase los diputados recibirán 445 millo­nes 724 mil 534 pesos, según el Periódico Oficial que ya cuesta 30 pesos”.

Se Equivoca ‘El Deivis’, el Descontento por la Desaparición del Niño Teo, Continúa

-INTERESANTES las declaraciones del analista político don Teodoro Turner Saad, a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, pues si el gobernador don David Monreal cree que las protestas por la desaparición del niño Teo, se están apagando después de sus demagógicas promesas, está equivocado: ‘Zacatecas -dice don Teodoro- sigue cons­ternado por la desaparición del niño de seis años de edad, acontecida el 20 de diciembre pasado: la semana que entra se cumple un mes y se espera otra marcha de protesta, si no es antes: la gente de Chaparroso está muy molesta, indignada-.

-ES QUE el Fiscal Murillo Ruiseco, es muy de academia, de andar e foros y otros reflectores, pero ya en el campo, da las nalguitas y…

-¡DOÑA Petra!-.

-PERDÓN por lo coloquial, madre Tere­sa, pero pues da coraje, ¿cuántas miles de desapariciones forzadas se han cometido desde que el Murillo Ruiseco fue nombrado Procurador por ‘El RaTello’, y luego Fiscal? ¿De esos miles ¿cuántas personas han sido localizadas o rescatadas vivas y muertas?

“YO LE aseguro -continúa doña Petra-que son más las desapariciones forzadas que siguen sin aparecer, incluso entre ellos hay servidores públicos: el Gustavo Domínguez Saldívar, jefe de la Unidad Antisecuestros, mano derecha del ‘Pelón Murillo’, del que no se sabe nada desde el 13 de septiembre de 2020; además de Rosalía Ramírez Quireza y Antonio Troncoso Escareño, servidores públicos administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes desaparecieron el 25 de octubre de 2017, a un año un mes y 13 días de que ‘El RaTello’ asumió la guber­natura; hay más exservidores públicos des­aparecidos, pero no recuerdo sus nombres.

“YO, EN definitivamente no le entien­do a ‘El Deivis’ tanto que se victimizó y denunció la ‘herencia maldita’ que le dejó ‘El Pinocho de Bernárdez’, pero sigue sosteniendo a ultranza al Fiscal Murillo a pesar de que no ha podido con el paquete, ¿entonces? ¡Es muy mamón, o masoquista!-.

Las Reacciones

‘CUANDO HAY tanto sufrimiento, cuando hay jóvenes desaparecidos, policías asesinados en las calles, cuando hay ejecu­ciones de niños y niñas como ha sucedido en estos momentos, se antojaría contar con un gobernador sensible que estuviera cerca de su pueblo, que acudiera a los lugares donde se están presentando estos problemas, que se reuniera con las familias que están sufriendo las consecuencias de la violencia y no es así:

‘“TANTOS años de querer ser gober­nador para que ahora ande desaparecido, ausente, es un insulto para la sociedad za­catecana esa ausencia, además de un terrible error político’: Enrique Laviada Cirerol.

‘VIVIMOS con miedo y el dinero esca­sea, eso achica y perturba las actividades ordinarias de la gente, el miedo a estar en un momento y lugar equivocado se ha incre­mentado. Hay información estadística clara de que todos los que vivimos en Zacatecas hemos modificado nuestro patrón de activi­dades ordinarias. Quienes salían al rosario, por mencionar algo, ya lo han modificado, quienes salían a hacer ejercicio han modifi­cado sus horarios, quienes paseaban por la ciudad también han cambiado ese hábito… al gobierno le ha faltado oficio político’: Arturo Ortiz Méndez’.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.