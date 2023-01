Enríquez: Minería, Hotelería, Restaurantes, Universidades Afectados por la Violencia

“La Inseguridad, más Difícil que la Pandemia”

Por Manuel Caldera

Jaime Enríquez Félix, comentó en en­trevista para Página 24 Zacatecas, que la inseguridad y las disputas políticas son parte de los distintos problemas por los que atraviesa la sociedad, ya que en los últimos años el estado se ha posicionado en los primeros lugares en delitos de alto impacto.

Recriminó que las autoridades de gobierno no logren soluciones reales a los temas que lastiman el tejido social, sobre todo tomando en cuenta que municipios y comunidades enteras sufren las consecuencias de la falta de una política integral que atienda el grave problema de violencia en la entidad.

“La autoridad debe hacer lo que no ha hecho, o de lo contrario no hay autoridad; ahora se ha transformado de manera agre­siva y en Zacatecas hemos llegado a ser los primeros a nivel nacional en el fenómeno de violencia. Esto afecta otras cosas, no viene el turismo. Además sigue afectando la pandemia al comercio y a la industria restaurantera a nivel nacional y local, al­gunos logramos subsistir”.

“Sabemos que la pandemia dañó a todo el país, pero la violencia ha sido lo más difícil que hemos pasado, sobre todo nadie pensa­ba que comunidades de municipios fueran focos de violencia, como el caso de Jerez o Fresnillo; pero ahora estas comunidades son pueblos fantasma y la violencia está a todo nivel hasta en los ranchitos”.

“Además, en cuanto a la pandemia política, también afecta la pelea entre el senador Ricardo Monreal con el presiden­te de la República Andrés Manuel López Obrador. Esta confrontación nos ha gene­rado problemas, esa es la otra bronca que afecta a Zacatecas pues no nos dan dinero o no apoyan en seguridad, o que se genere incertidumbre con los del capital, que no vengan turistas”.

“Además, la minería, la hotelería, res­taurantes, universidades, entre otras están siendo afectadas por el tema de inseguri­dad, sobre todo por la crisis en muchos temas, como la seguridad, la economía, la educación y en la propia escena polí­tica. Esto está destruyendo a la sociedad en general, mientras que los gobernantes siguen de manera normal sus actividades”, remarcó.