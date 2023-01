Mi Jardín de Flores

Los Fracasos de Murillo Ruiseco

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La autoridad debe hacer lo que no ha hecho, o de lo contrario no hay autoridad; ahora (la inseguridad) se ha transformado de manera agresiva y en Zacatecas hemos llegado a ser los primeros a nivel nacional en el fenómeno de violencia. Esto afecta otras cosas, no viene el turismo. Además sigue afectando la pandemia al comercio y a la industria restaurantera’: Jaime Enríquez Félix.

‘CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 14 de enero de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

La Violencia Está Completamente Fuera de Control

“JAMÁS pensé que ‘El Rey David’ fuera a fracasar como gobernador del estado, y menos que el narco lo arrodillara ¿cómo, si él siempre alardeó que tenía el apoyo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de su hermano el líder del Senado Ricardo Monreal Ávila…

-DISCÚLPEME, don Roberto -lo interrumpe doña Petra-, pero ‘El Deivis’ si cuenta con esos apoyos: mi ‘cabecita de algodón’ le saneó las fi nanzas, le ha dado los Presupuestos de Egresos más altos en la historia del país en 2022 y 2023; le ha aumentado los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, pero resulta que el hermano preferido de ‘El Monris’ no sólo carece de don de Mando, sino que ni idea tiene de cómo gobernar, entonces así no se puede, yo creo que ha de querer que venga mi ‘cabecita de algodón’, personalmente, a echar de Zacatecas al narco.

“TAMBIÉN me aseguran que ‘El Monris’ le dice: ‘hazle así, hazle asado’, pero en ese aspecto ‘El Deivis’ es como el Gabino Barrera: ‘no entiende razones por andar en la borrachera’.

-LA BRONCA -retoma la palabra don Roberto-, es que ‘El Rey David’, a como se ve, va a terminar peor que el Alex, y no solamente en cuestiones de gobierno, sino en corrupción, pues me aseguran que además le está metiendo mucho la mano al cajón. Y que si él no se atrevió a meter a Alex a prisión, quien sea el sucesor de AMLO sí le va a dar frescobote, sobre todo si quien llega es Claudia Sheimbaun: vean, lo único que está haciendo ‘El Rey David’ son puros parches y tapados de baches en carreteras y algunas calles con una pinchurrieta capita de asfalto-.

“PERO dejemos eso y vamos a lo que más le interesa a los zacatecanos: la violencia y la inseguridad: el narco está muy cañón y regresa a la violencia extrema: en Guadalupe secuestran a un hombre, lo torturan, lo asesinan y tiran su cadáver, como si de algún animal se tratara, cerca de las vías del tren.

“AHÍ MISMO, en Guadalupe, mataron a balazos a un individuo y dejaron heridos a dos hombres más, en la entrada principal de la colonia Jardines de Sauceda, a eso de las 6:40 de la tarde.

“Y CONTINUEMOS con Guadalupe: un hombre se encontraba fuera de su casa, en la comunidad de Los Moros, perteneciente a esa cabecera municipal, cuando dos sicarios llegaron: lo mataron a balazos y huyeron con suma facilidad.

“AQUÍ a donde voy es a lo siguiente: ¿cuántas veces no hemos oído al alcalde Julio César Chávez Padilla, alardear que sus policías son los más preparados, mejor armados e uniformados y que ganan mejor sueldo que sus compañeros de los municipios? -PUES lo ha declarado en muchas ocasiones y a todos los medios de información, eso lo recuerdo muy bien, pero vemos que a pesar de eso, Guadalupe es de los municipios más inseguros de Zacatecas-.

-¿PERO por qué? Pues lo que a mí me han comentado es que como ni el alcalde, ni el gobernador quieren realmente castigar a los narcos, entonces lo mejor es ‘hacernos pendejos y no exponernos a que nos maten’, es literal ¿eh?-.

-¡DIOS DE mi vida! Sí que es un círculo vicioso, en que la plata compra impunidad a las autoridades, mientras que los policías reciben plomo; y sí, a mí también mucha gente me lo ha comentado: la complicidad del gobierno con los Malos Organizados, es descaradamente cierta-.

-¡POR ESO esos malditos -truena doña Petra- tienen licencia para matar y no ser detenidos!-.

-Y ESO -dice don Roberto- sucede en todos los municipios de Zacatecas, así ganen más que otros, pues mientras el gobierno tenga acuerdos con el narco, los sicarios seguirán siendo intocables y el consumo y venta de drogas continuará al alza.

“OTRO asesinato más sucedió en la capital del estado, sí en la ciudad de Zacatecas. Cerca de su casa, ubicada en la calle Del Cristo, colonia Lomas de Cristo, fue asesinado a tiros una persona llamada Omar de 36 años; por supuesto, no hay detenidos.

“FRESNILLO no se fue limpio, no; en la calle Tiro General, colonia Minera, un hombre se encontraba dentro de su vehículo cuando en un momento dado llegaron narcosicarios en una camioneta y le dispararon a diestra y siniestra: cosieron a balazos a su víctima y murió desangrado dentro de su vehículo. Por supuesto, tampoco hubo detenidos.

“AHÍ MISMO en Fresnillo, Armando Rodarte Ramírez, titular del Departamento de Espectáculos, fue baleado cuando salía de su hogar rumbo a su trabajo. Su familia impidió que Armando muriera desangrado, pues al oír los balazos, a eso de las 7:30 de la mañana, le entró un negro presentimiento, y no se equivocó: el narco lo baleó, por lo que de inmediato lo llevaron al Hospital del IMSS en donde rápidamente lo pasaron a quirófano, por lo que, al parecer, Armando ya la libró, pero fue gracias a la intervención oportuna de su familia.

Y NO, tampoco en este cobarde ataque a un servidor público, hay detenidos. Por eso digo que la violencia y la inseguridad están bien cañonas-.

-HABRÁ que agradecerle a nuestro Padre Dios que en Chalchihuites no tenemos ese problema, pero sí me preocupa la indiscriminada venta y consumo de drogas, sobre todo en nuestros jóvenes-.

No hay Rastros de los Desapariciones Forzadas

“SEGÚN don Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general del Estado, la desaparición del niño Tadeo Núñez Trejo, desaparecido desde el 20 de diciembre, fue secuestrado pero por delincuentes al margen de los Malos Organizados; que ha efectuado cuatro órdenes de cateo, uno en San Luis Potosí, y los otros tres en municipio de Zacatecas y Guadalupe, pero se negó a dar detalles ‘para no poner en riego la vida del niño’, lo que quiere decir que éste se encuentra con vida.

“DE LOS secuestros de las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, su prima Irma Paola Vargas Montoya y de su prometido, José Nemesio Gutiérrez Farías, ocurrido en Tepetongo cuando viajaban de Jerez a su tierra Ocotlán, Jalisco, el día de Navidad, tampoco sabe nada aunque confi rmó que toda esa zona de Zacatecas es peleada por los Malos Organizados de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

“EN CUANTO a la maestra Diana Laura Castillo Hurtado de 24 años y su amigo Jesús Rodríguez Andrade, que salieron de Aguascalientes a Villa García a visitar a los padres de la maestra, lo único que sabe el señor fi scal, y eso porque se lo dijeron familiares, es que en la colonia Las Casitas, una camioneta los iba persiguiendo y se presume que hombres armados los privaron de su libertad.

“DECLARÓ a nuestra Agencia de El Universal que cinco días después de su secuestro: 11 de enero, llevaron a cabo un operativo de búsqueda en los municipios de Villa García y Pinos con 72 policías en 18 camionetas con militares, policías estatales y hasta elementos de la Fiscalía de Aguascalientes y la secretaría de Seguridad, pero también fracasaron”.

-¡CARAJO! ¡Qué desfachatez del Pelón!-.

-TRES CASOS muy renombrados -dice doña Petra- que sacudieron los cimientos de la sociedad de todo mundo, y valió bastón; la verdad, no me explico por qué ‘El Deivis’ no se deshace de esa ‘herencia maldita’ de ‘El Pelón Murillo’ que, como se ve, es un perfecto inepto: de tres casos, tres fracasos, y los que faltan, como por ejemplo la muerte a golpes del estudiante Jorge Iván Ávila Correa en el que está involucrado un hijo de ‘El Deivis’-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.