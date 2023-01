Adolfo Marín no da Buenos Resultados, Pésimo su Trabajo: Faustino Adame Ortiz

“Pareciera que Tiene Acuerdo con el Crimen Organizado”, Advierte

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, declaró a Página 24 Zacatecas que el trabajo del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, es pésimo a tal grado que pareciera que se tienen acuerdos con el crimen organizado.

“Yo me preguntó por qué no lo quitan si su (pésimo) trabajo está a la vista de todos, vemos que no se actúa y el señor no resuelve nada. Los zacatecanos estamos indefensos ante la falta de acción que existe por parte de las autoridades”, aseveró.

El coordinador añadió que los mismos elementos policiacos están desprotegidos y abandonados por el secretario de seguridad y el gobierno del estado y señaló que el gobernador David Monreal Ávila y sus funcionarios no están coordinados para que la situación mejore para todos los sectores sociales.

“No sé hasta donde el gobernador también es responsable de lo que padecemos, hay que recordar que somos un estado soberano, y el gobernador debe firmar un acuerdo para que las fuerzas federales actúen acá en Zacatecas, yo tengo información de que el gobernador no ha querido firmar y que se le ha propuesto varias veces un plan de seguridad desde la federación pero no se ha querido signar” añadió.

Faustino Adame apuntó que el secretario de seguridad ya debe abandonar su puesto y es necesario que se tome en serio y se tomen cartas en el asunto. Agregó que su reemplazo debe tener un perfil militar.

“Estamos en una situación crítica y tenemos números rojos en todo el estado, no se diga en municipios con más casos como Fresnillo dónde diario hay asesinatos en el centro y a todas horas. Los números que manejan las autoridades los dan desde un punto de vista político pero realmente la situación está empeorando, cada vez es más crítico y eso no se puede ocultar. Sobre todo porque antes las bajas eran entre el mismo crimen organizado pero ya se ha sobrepasado a cualquier persona de la sociedad”, finalizó.