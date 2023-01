Buscamos Implementar Línea de Transporte Rosa Para dar Seguridad a Mujeres: González

Dice que ya Habló con David Monreal, Pero…

Por Nallely de León Montellano

Como una medida de seguridad para las mujeres, el gremio de Transportistas Unidos de Zacatecas informó que buscarán solicitar apoyo urgente de las autoridades estatales, con la finalidad de instalar una línea de transporte rosa exclusiva para mujeres.

En conferencia de prensa, Salvador González Reyes, presidente de la organización, expuso que dicha línea de transporte podría garantizar mejores condiciones de seguridad para las mujeres, quienes son más vulnerables ante la inseguridad y la violencia.

También dijo que, de llevarse a cabo, el taxi rosa iniciaría en el eje metropolitano (Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo), lo que tendría que irse ajustando conforme se vayan realizando los acuerdos.

“Unos días antes de la feria yo participé en la reunión y le solicitamos al gobernador (David Monreal Ávila) que hubiera permisos o concesiones para las mujeres: para las conductoras o para las esposas de los taxistas fallecidos, de los que han sido asesinados y otros que han muerto de causas naturales”, agregó.

Lo anterior podría funcionar como una importante fuente generadora de empleos, debido a que, para este proyecto la organización también buscará que quienes conduzcan esta línea de transporte sean exclusivamente mujeres.

“Necesitamos mujeres conductoras para que cuanto antes las mujeres que abordan los taxis, también se sientan seguras y protegidas”, detalló.

Por lo anterior, debido a la importancia de la seguridad y la protección de las mujeres en Zacatecas, González Reyes adelantó que se están preparando las gestiones correspondientes para que el gobierno otorgue el apoyo necesario para impulsar el proyecto cuanto antes.

De igual modo, dijo que pretenden modernizar el transporte público en general a través del cambio de las líneas actuales hacia el denominado transporte verde, así como la adquisición de unidades más modernas para garantizar un mejor servicio.

“El transportista no necesita subsidio, el subsidio es para el usuario, y con lo que se lastimó el año pasado con el aumento hacia nuestros clientes con un pequeño grupo de transportistas que todos vieron que firmaron un aumento, nosotros no coincidimos y no queremos caer en eso, estamos urgiendo al gobernador David Monreal a que dé ya una pronta respuesta”, concluyó.