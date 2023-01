El Llamado de Canadá a no Visitar Zacatecas, no Debe Tomarse a la Ligera: José Juan Estrada

“Lo que Está Sucediendo no se Puede Ocultar”

Por Rubén Palomo Macías

José Juan Estrada Hernández, diputado local, mencionó a Página 24 Zacatecas que el llamado que hace el país de Canadá, para no visitar el estado, no se debe tomar a la ligera ya que estos llamados son para su personal y están muy enfocados ya que al final de cuentas los gobiernos son responsables de sus ciudadanos y no quieren que estén en riesgo.

“Estos llamados se han hecho por mucho tiempo, con Estados Unidos lo vemos todo el tiempo, sobre todo por el personal que tienen desplegado en nuestro país y Estados Unidos tiene un sistema consular más grande que el de Canadá pero probablemente los turistas canadienses sean mayores. La verdad es que el tema de la seguridad nosotros lo conocemos mejor que nadie”, comentó.

El diputado señaló que el tema turístico migrante en el estado es muy grande y se depende mucho de eso en el estado para poder subsistir. Se vio que Canadá, al conocer los hechos mediáticos, ha lanzado estas alertas.

“Esto es más conocido por nosotros que estamos en Zacatecas pero no creo que tengan un efecto muy grande porque cuando ellos las publican a su personal o a los ciudadanos en sus países no tienen tanto impacto. Son alertas más para las agencias de viajes, no es algo nuevo”, agregó José Juan Estrada añadió que debe haber cierto grado de preocupación pero en Zacatecas se han tenido complicaciones en el tema de seguridad y se acaban de ver hechos lamentables de desapariciones que han tocado hasta a menores de edad.

“Hay un número importante de personas desaparecidas y hay que preocuparse más de lo que está sucediendo de lo que se pueda decir. La recomendación siempre es utilizar el sentido común y es importante hablar de las condiciones de las carreteras e informar bien a las personas, decirles que sí pueden visitar Zacatecas pero también hay que decir que se debe tener cuidado con lo que está sucediendo, no se puede ocultar”, finalizó.