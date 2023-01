Las Empresas no Quieren Invertir en Zacatecas y lo Entendemos: K. Valdez

“El Gobierno Está Rebasado por la Violencia y la Inseguridad”

Por Rubén Palomo Macías

La legisladora local, Karla Valdez Espinoza, mencionó a Página 24 Zacatecas que las movilizaciones de la semana se generaron por la situación que prevalece en el estado, es complicado y la manifestación es un derecho legítimo que se da por la falta de respuesta de las autoridades.

“En ese sentido es un tema normal y que los habitantes de Villa de Cos quieren respuesta de las autoridades, desde la legislatura no lo vemos mal y también hemos hecho lo propio, estamos dando la lucha”, aseveró.

La diputada dijo desconocer si las manifestaciones se incrementarán pero aseguró que el gobierno está rebasado y es necesario pedir ayuda al gobierno federal. Sin embargo la violencia sigue aumentando en el estado a causa de la fallida estrategia de seguridad que se está implementando.

“Todos tenemos fe de que exista una consecuencia positiva y una reacción de las corporaciones, sin embargo no vemos la luz al fi nal del túnel. Creo que tenemos que unirnos, independientemente de cualquier situación, la realidad es que el estado se ha visto rebasado por la violencia. Anteriormente teníamos fe, sin embargo hoy tenemos que estar más unidos con políticas públicas diferentes y esperar el apoyo de la federación”, añadió.

Karla Valdez reiteró que la estrategia debe cambiarse ya que no está funcionando para Zacatecas y desde la legislatura se ha sido una voz fuerte allegada a la sociedad con la intención de que la paz pueda regresar a los zacatecanos.

“Yo estoy diariamente en tierra y he visto que en Zacatecas ya no hay inversión, los inversionistas ya no quieren venir. También eso lo entendemos y es normal por eso esperamos que la estrategia cambie y desde nuestra trinchera ser una voz fuerte para apoyar al estado. Ojalá que el crimen baje pero unidos la sociedad, el gobierno y todos para que esta estrategia cambie”, fi nalizó.