Cuando Zacatecas se Internacionalizó

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Estamos en una situación crítica y tenemos números rojos en todo el estado, no se diga en municipios con más casos como Fresnillo dónde diario hay asesinatos en el centro y a todas horas. Los números que manejan las autoridades los dan desde un punto de vista político pero realmente la situación está empeorando, cada vez es más crítico y eso no se puede ocultar. Sobre todo porque antes las bajas eran entre el mismo crimen organizado pero ya se ha sobrepasado a cualquier persona de la sociedad’: Faustino Adame Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 15 de enero de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Un Infierno Llamado Fresnillo

¡AVE MARÍA Purísima!

-¡SIN PECADO Concebida!

-DIOS DE mi Vida, la violencia, la inseguridad, el desempleo y la falta de inversiones están dando al traste con la economía de los zacatecanos, la situación cada vez es más precaria, no sé en qué vaya acabar esta horrenda pesadilla iniciada en 2016, pues todavía no se le ve la luz a este largo, larguísimo túnel lleno de cadáveres-.

-ES CIERTO: la violencia y la inseguridad no ceden, lo que provoca que nuestra economía se vuelva polvo, pues la criminalidad ha alejado el turismo no sólo en la capital del estado sino en los pueblos mágicos y el resto de Zacatecas, ya ven que hasta el restaurante Vips cerró por falta de clientela y las líneas de autobuses ETN y Turistar amenazan con suspender sus corridas en todo el estado.

“AYER FUE otro día de perros, un sábado criminal a ultranza: otro taxista fue ultimado a balazos y sus compañeros siguen sin protestar porque se sienten amenazados, no sólo por el narco sino por el propio gobernador que está en un plan represivo y como los permisos o concesiones de taxi, los da David Monreal Ávila, ellos están contra la espada y la pared.

“EL ASESINATO del taxista ocurrió a pleno sol, este sábado por la tarde, cuando el trabajador del volante circulaba por la calle Crucero de la Vía, colonia Villavista. Por supuesto, los matones a sueldo no fueron detenidos.

-¡CRISTO DEL Santo Entierro!, cuando una situación de estas sucede en Guadalajara, los policías, guardias nacionales y militares de inmediato hacen un operativo y, por lo regular capturan a los Malos Organizados-.

-PUES SÍ -toma la palabra doña Petra-, pero ya sabemos que aquí en nuestra amada tierra de rostro de cantera y corazón de plata-ensangrentados- el narco tiene patente de corso desde septiembre de 2016 cuando entró a Palacio de Gobierno ‘El RaTello’, patente de corzo actualizada en septiembre de 2021, por el inepto y corrupto de ‘El Deivis’-.

-EL MUNICIPIO que ayer ardió en llamas por tanta violencia e inseguridad -retoma la palabra don Roberto-, fue Fresnillo, gobernado por el cachorro de los Monreal: ‘Saúl el Pequeño’, pues en su feudo se cometieron, al menos, ¡seis asesinatos y cuatro heridos!-.

-CORRIÓ LA sangre como en río-.

–CIERTO, doña Petra, nuestro compañero reportero de policía, Margarito Juárez González, reportó que cuatro personas viajaban en un automóvil y, cuando pasaban por la calle Oro, colonia 18 de Junio, una camioneta se les emparejó y les lanzaron metralla, matando a tres personas e hiriendo gravemente a la otra: los cadáveres fueron trasladados a la morgue y el herido al Hospital General. El ataque fue presenciado por muchas personas, algunas le proporcionaron marca y color de la camioneta de los sicarios pero, como siempre sucede, la policía no les vio ni el polvo.

TAMBIÉN EN el Mineral, pero ya por la noche, tres fresnillenses fueron atacados a balazos por sicarios al servicio del ‘crimen organizado e inteligente’ -como lo reconoce ‘El Rey David’- cuando caminaban por la avenida Enrique Estrada, colonia Fovissste, muriendo dos personas y dejando herida a otra. No, tampoco en este doble asesinato hubo detenidos.

SEGUIMOS EN Fresnillo: a plena luz del día, en el Mercado de Abastos, dos comerciantes fueron baleados con armas de grueso calibre. Uno de ellos murió en el acto y el otro se encuentra grave en el Hospital General en donde lucha por su vida. Y, por supuesto, tampoco hubo detenidos.

FINALMENTE, ahí mismo en Fresnillo, un individuo que se dirigía a su hogar a eso de las 3:00 de la mañana, después de terminar de laborar fue sorprendido por pistoleros cuando caminaba por la calle Saraos, colonia España, que lo estaban esperando; el hombre comenzó a correr pero fue alcanzado por las balas y cayó herido. Los frustrados asesinos se retiraron del lugar y a los pocos minutos el hombre de aproximadamente 32 años fue trasladado al Hospital General, en donde se trabajó, seguramente, tiempo extra ante tantos muertos y heridos. No, no hay detenidos, la impunidad sigue imperando en ‘el Zacatecas de los Monreal’.

Una Gran Verdad: ‘Los Propios Estados Vecinos Hablan mal de Zacatecas’

-A PESAR de que don José Alfredo Peña Bustamante, director general del prestigiado Hotel Emporio, es muy objetivo, reconoce que en los propios estados vecinos hablan mal de Zacatecas por tanta violencia e inseguridad-.

-ES CIERTO, madre Teresa, por eso en las elecciones pasadas en el estado de Durango, Morena, que en un inicio iba liderando las preferencias en todas las encuestas, perdió porque comenzaron hablar mal del gobierno de ‘El Deivis’, quien desde un inicio no pudo con los ‘sicarios del crimen organizado e inteligente’, recuerde que comenzaron a bombardear el pésimo gobierno de ‘El Deivis’; igual pasó en Aguascalientes, estado que también perdió Morena, por el pésimo desempeño del ‘desgobernador’ de Zacatecas-.

-PUES EL propio gerente general del Hotel Emporio, reconoce que la ocupación hotelera disminuyó 50% durante la pasada temporada vacacional-.

-ES UNA lástima que poco a poco se fueron yendo los tiempos de la chaparrita de oro, la Amalia García, cuando la hotelería registraba 90% de ocupación en aquellas vacaciones navideñas y los grandiosos festivales culturales en los cuales echaba la casa por la ventana y el Centro Histórico de Zacatecas lucía pletórico de gente que tenía que ir a pernoctar a Jerez, Calera, Fresnillo u otros municipios porque no había un solo cuarto de hotel, ni pagando el doble.

“CON AMALITA, Zacatecas se internacionalizó: son memorables los Festivales Culturales, como cuando vino el legendario Boby Dylan, porque llegó gente hasta de otras naciones: Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra, etcétera, con harto billete, para también presenciar el concierto de la gloriosa Gloria Gaynor:

