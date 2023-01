Ante el Fracaso de David Monreal Ávila, Clemente Velázquez Pide la Intervención del Gobierno Federal

“La Inseguridad Provoca Problemas de Economía”

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Clemente Velázquez Medellín, exalcalde de Guadalupe, mencionó que tanto las administraciones del estado como de la Federación, deberán plantear soluciones y atención a los diversos problemas en materia de seguridad y desarrollo económico.

Dijo que la sociedad requiere de respuestas efectivas a corto plazo, sobre todo tomando en cuenta el bajo crecimiento del estado a comparación de otras entidades vecinas.

Además, expuso que diversos sectores se han visto más afectados, sobre todo los comercios y el transporte público, considerando que el problema de la violencia ha generado diversas pérdidas para las familias de miles de trabajadores.

Por ello, pidió a la Federación prestar más atención a la entidad, sobre todo por los numerosos acontecimientos violentos tanto en carreteras como en zonas urbanas, rurales, entre otras.

“Creo que Zacatecas no ha obtenido ni la atención, ni los resultados que todos esperamos; creemos firmemente que la Federación tiene que poner mayor énfasis en el estado y atención en nuestro estado, con la voluntad de apoyar más al gobierno del estado. Es la única forma que el estado puede tener circulante para mayor impulso al desarrollo, así como al empleo. De otra forma no tenemos ni siquiera posibilidad de tener estabilidad, en virtud de los pro- blemas de presupuesto. Hemos escuchado con atención que las finanzas están bien en el estado, pero requerimos una atención especial”.

“Por ejemplo en inseguridad, estamos desesperados, los diferentes sectores porque estamos en la impotencia y la depresión, la gente que se esfuerza en trabajar día con día, cada vez tienen más problemas económicos por el tema de inseguridad, delitos por todas partes. Creo que todos los sectores están sufriendo, pero a los que nos pega de manera particular es en el transporte, está muy lastimado, golpeado, pero no vemos alguna autoridad que por lo menos den ánimo y aliento. Eso es lo más preocupante, ya que no hay autoridad que salga y defienda o cuando menos le dé valor civil o moral a la gente, para que siga trabajando, con lo menos con la esperanza de que el gobierno está haciendo algo. Por eso hacemos votos para que el gobierno federal se ponga las pilas, apoye a Zacatecas. Porque nos preocupa mucho que se lleven a los elementos de la Guardia Nacional, porque no se vale que dejen el estado sin el refuerzo en la seguridad”.