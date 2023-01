“El Estado Tiene el Derecho Legítimo de Combatir Violencia e Inseguridad”

“El Dolor Puede Llevar a Acciones Incontrolables”, Advierte Obispo

Por Manuel Caldera

En conferencia de prensa, el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, recalcó que la sociedad no debe acostumbrarse a la escalada de violencia, por lo que llamó a las autoridades, de los tres Poderes y niveles de gobierno para solucionar este tema.

Sobre todo, recordó que hay reclamo de la sociedad ante el incremento del problema, afectando a todos los sectores sociales, por lo que recalcó que también ha sido afectado el sacerdocio, entre otros.

Expuso que reconoce la postura del diputado local independiente, Enrique Laviada Cirerol, que plantea una nueva revisión a la estrategia de seguridad en el estado. Por lo que recapituló que puede involucrar tanto al Poder Legislativo, como a la propia ciudadanía.

“Estamos convencidos que se puede salir adelante, que es necesario un cambio de estrategia y también un cambio de visión”.

“Hemos llegado a un punto crítico, para mí son muy importantes las últimas manifestaciones que se han dado a principios del año, eso no es una causa, son personas y jóvenes, lo que pasa es un reclamo que cada vez se hace más fuerte. Por una parte está la sociedad pidiendo cuentas. Por otra parte, el que tiene el derecho legítimo para combatir a la violencia es únicamente el Estado y tienen que actuar para contenerla y erradicarla. Tiene que adelantarse, así está la prevención y la inteligencia policiaca y militar”.

“Estamos llegando a un punto, pero esperamos que actuemos con prudencia. Además hay temas que no son atendidos, por ejemplo el tema de las víctimas, sobre todo porque no sólo pueden a sus familiares, sino también pierden la esperanza; el dolor puede llevar a tomar acciones que no se puedan controlar”.

Además, coincidió con otras diócesis, sobre todo de Aguascalientes, ya que la violencia afecta a otros estados vecinos. Dijo Noriega Barceló, que la inseguridad no tiene fronteras, por lo que se requerirá un trabajo en conjunto para afrontar la situación.

“Aquí también tenemos que buscar la manera de conjuntar los esfuerzos”, terminó.