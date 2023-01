Mi Jardín de Flores

“El Deivis” es un Caso Perdido

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘El año pasado se cerró con un poco más de mil 200 empleos perdidos (fuimos el único estado que perdió fuentes labo­rales) y ahorita, con la información que yo manejo, este mes indica que todo va en picada’: Arturo Ortiz Méndez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 16 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

No Cesan los Ríos de Sangre

“POBRE del Mineral, la verdad. Los fresnillenses ya no pueden arriesgarse a co­mer unos tacos en cualquier puesto, menos meterse a emprendedores y arriesgarse a poner un puesto de comida, porque si co­mienza a irte bien, o le metes unos buenos pesos para que luzca bonito y atractivo el negocio, ¡ya te amolaste: te llega el narco, te fija una cuota semanal o mensual y si no la pagas te mata a ti y a quien ahí más encuentre, llegando el momento, ¡es terri­ble lo que está sucediendo en Zacatecas!

ESTO LE acaba de suceder a otro fres­nillense más que tenía su puesto de tacos en la avenida Enrique Estrada, a la entrada de la colonia Fovissste, a quien por negarse a seguir pagando la plaza a esos hijos de la chi…moltrufia, lo mataron a balazos a él y a uno de sus clientes.

“ESTE DOBLE asesinato a tiros suce­dió el sábado por la noche, pero además un niño resultó herido de bala. ¿Creen ustedes que los medianos y altos empresarios se atrevan a invertir su dinero en Zacatecas?”.

-NO, YO creo que no, porque no sólo estaría en riesgo su capital, sino hasta su propia vida-.

-COINCIDO -dice doña Petra- con la madre Teresa: la violencia impide que inver­sionistas, de cualquier nivel, arriesguen sus capitales en Zacatecas y, claro está, sus vidas, las de su familia y las de sus trabajadores-.

-POR LA mañana de este domingo -reto­ma la palabra don Roberto-, fue hallado el cadáver de una persona envuelta en negras bolsas de plástico. Esto cerca del puente de la carretera federal 45, a la altura del municipio de Enrique Estrada, a eso de las 4:00 de la tarde.

“EL CADÁVER continúa como no identificado, en el Instituto de Ciencias Forenses del Estado.

“ Y AYER domingo por la madrugada se cometieron varios ataques terroristas que cobraron la vida de una persona (lo que suma un saldo de cuatro asesinatos), dos más heridas de bala y tres casas que que­daron como quesos gruyer: las balaceras ocurrieron en tres municipios: dos en Ca­lera, dos en Fresnillo y una en Guadalupe por la noche.

“LO QUE no deja de sorprenderme es ¿por qué chingaos no agarran a ninguno de esos traidores a México?, porque esos es lo que son, pues además están envenenando a nuestra niñez y juventud con sus letales drogas.

“¡CARAJO, no se vale! ¿De qué sirve que tengamos en Zacatecas a miles de policías de los tres niveles de gobierno, además de elementos de la Guardia Militar, soldados del Ejército Nacional, si no son capaces de atrapar ni una pinche mosca?

“LOS SICARIOS investigan a sus víc­timas, ¿dónde viven, donde trabajan, a qué hora entran, a qué hora salen, qué lugares frecuentan?, y seleccionan la hora y el lugar más ad hoc para arrancarles la vida, herirlos, privarlos de su libertad, etcétera, y rara vez fallan, mientras que nuestros ‘defensores’ no atrapan a ninguno de esos ‘organizados e inteligentes’ asesinos, lo que quiere decir que el gobierno de ‘El Rey David’ contrata a pura gente pendeja. O… ¿no lo ven a$í?

“¡DAVID, no la chingues! Tú, para ganar el voto de los zacatecanos y llega al poder prometiste no sólo acabar con la corrupción y enterrar la impunidad, más y mejores empleos bien remunerados, atraer inversiones, sino regresarnos la paz y la tranquilidad perdida en el desgobierno inepto y corrupto de Alex, pero nos men­tiste, nos engañaste y esto es un fraude que deberías pagar con cárcel.

“VE NOMÁS cómo tienes a mi queri­do Zacatecas, ¡arrodillado ante el narco!, cuando tú tienes a más de dos mil elemen­tos para investigar a los narcos y hacerlos pagar sus crímenes ¿por qué no lo haces? ¿Qué oscuros intereses estás encubriendo o solapando? ¿Dime cómo quieres ser recordado por el pueblo, como malhechor o benefactor?

“TIENES los presupuestos más altos de toda la historia de Zacatecas, porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere ver que el estado despegue, ¿pero tú qué haz hecho con esos miles de millones de pesos que son propiedad del pueblo, mismos que tienes el compromiso de ad­ministrarlos con honestidad?

-MMM.. don Roberto, ‘El Deivis’ es un caso perdido, lea lo que opinan gente como el Arturo Ortiz Méndez, expresidente de su partido él ‘perderé’, quien afirma que ‘El Deivis’ y su gabinete tienen que influir po­sitivamente en la reactivación económica de Zacatecas, sentarse y realizar un análisis profundo de la economía, de lo contrario Zacatecas podría verse (¿más?) en una situación muy crítica:

‘NO PODEMOS esperar -continuó- que este tipo de asuntos lo vengan a resolver los secretarios de Desarrollo Económico de los estados vecinos o que lo vengan a resolver los europeos, o los americanos o de cualquier nacionalidad que tengan interés en venir a invertir.

‘ES EL ESTADO el que debe generar condiciones, invertir en lo público y la conjunción de las líneas de inversión genera una sinergia de propositividad y principalmente se genera liquidez:

‘SI EN enero tenemos trabajadores de instituciones de educación que no han recibido su salario y sus prestaciones de diciembre cómo se quiere pensar que esa gente puede salir a fortalecer el comercio local. Necesitamos que cada quien se ponga las pilas en lo que le toca y aportar lo que tengamos’.

-¿CÓMO? ¿No hace días que don David Monreal declaró públicamente que ya tenía resueltos los problemas financieros ‘here­dados’, y ahora don Arturo asegura que no, porque además hay trabajadores de la educación a los que se les adeuda salarios?

¿AQUÍ UNO de los dos miente: don Saúl o don Arturo?

-YO LE aseguro, madre Teresa, que el mentiroso -dice don Roberto-, es ‘El Rey David’, no Arturo Ortiz-.

-PUES don Arturo fue contundente en las declaraciones que hoy lune publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, al decir finalmente que:

‘EL GOBERNADOR necesita de un equipo técnicamente capaz y responsable. Zacatecas necesita que los servidores públicos que apoyen al gobernador con re­sultados. Funcionario que no da resultados es funcionario que no funciona’.

-ES CORRECTO, aunque el riesgo que tomaría ‘El Deivis’ sería cambiar, al menos, 80% de su gabinete-.

-MMM… yo sería más drástico, doña Petra, cambiaría a todo el gabinete, pues como dice Arturo Ortiz ‘son funcionarios que no funcionan-.

-YO, EN lo particular, comenzaría dándoles las gracias a dos personas: a don Francisco Murillo Ruiseco, fiscal general del Estado, y a dos Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.