La BUAZ Puede ser una Respuesta Para Alejar a los Jóvenes de la Violencia: Domínguez Garay

“Lamenta que Inseguridad Afecte el ya Bajo Desarrollo Económico del Estado”

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, Francisco Javier Domínguez Garay, exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), analizó que diversos factores mantienen la pro­blemática de bajo desarrollo económico. Asimismo, recalcó que por un lado persis­ten las consecuencias y graves daños que dejó la pandemia y que desde hace años persiste la consecuencia de la inseguridad que impacta directa e indirectamente a todos los sectores sociales.

Dijo que si bien el estado no cuenta con muchas formas de incrementar sus ingresos, se deben buscar acciones para resolver el tema, ya que se sostiene por las remesas, la industria minera, el gobierno como empleador, así como la propia uni­versidad, entre otras instituciones. Sin dejar de mencionar la otra parte de los ingresos que provienen del turismo, el comercio o bien diferentes servicios en una buena parte de los municipios.

No obstante lamentó que por el clima de inseguridad en la entidad, así como en otras partes del país, sectores sociales, laborales e industriales se vean afectados, además del comercio y los servicios de transporte que se vieron afectados en su paso por diversas carreteras colindantes con otros estados.

“Desafortunadamente estamos viviendo una serie de problemas, no es ocasionado por una razón, sino que son problemas multifactoriales que tienen que ver, por un lado, con lo que pasamos con la pandemia. Al seguir presente ese tema sigue influ­yendo en el desarrollo del estado, porque Zacatecas se mueve y tiene sus ingresos por las remesas, las instituciones públicas y el turismo”.

“Por otro lado los lamentables hechos de la inseguridad que vivimos en todos los rincones en el estado, antes incluso estaban focalizados y tenían una situación debida a la estrategia del trasiego con otros estados, por ello buscaban esos espacios. Pero hoy tristemente no hay municipios que se es­capen, ni la propia capital. Me parece que es algo que en estos momentos perdió el control, eso repercute en todos los niveles. Incluso la propia universidad ha tenido que parar labores para proteger y salvaguardar a nuestros estudiantes, que la inmensa mayoría son de otros municipios. Porque atravesar cualquiera de las carreteras está de pensarse, esto es complicado. No es un problema que requiera más policías o más militares, sino que tiene que ver la capacitación de nuestras fuerzas públicas; además deben resolver temas como la falta de empleo, oportunidades, entre otros”.

“Por su parte, la universidad juega un papel importante a través de la formación, el deporte y la cultura, tratar de mantener a los jóvenes alejados de eso, mínimamente cuando están en nuestras aulas. Pero me parece que a través de la formación integral se puede influir, porque es otro de los mo­tores del desarrollo del estado”, concluyó.