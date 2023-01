Mi Jardín de Flores

Necesitamos Desfiles del Ejército o Inteligencia

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La metanfetamina, el cristal y la mariguana están perjudicando a la sociedad, sobre todo a los menores de edad, desde los 12 años o menos. Ellos no ven el problema en el que se están metiendo y toman esas sustancias como un juego y no se dan cuenta que es difícil dejarlo. Ya hasta que están enfermos es cuando se trata de revertir los efectos negativos hechos a la salud’: Francisco Rodríguez Aparicio.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 17 de enero de 2023.

Los Maestros y sus Protestas por Falta de Pago

YO NO me explico por qué la mayoría de los maestros de educación, tienen que hacer marchas y plantones de protesta para llamar la atención del gobernador don David Monreal Ávila, para reclamarle: ‘¡Ey, aquí estoy, me debes sueldos y bonos atrasados, ya páganos o continuaremos protestando!’, y sólo así logran que el Gobierno del Estado les cumpla, ¿qué ho­rrible círculo vicioso!, ¿a qué se deberá?

“HOY ME entero, al leer nuestro Dia­rio Página 24 Zacatecas, que cientos de maestros adscritos a la Sección 34 del Sindicato Nacional de la Educación SNTE), ganaron las calles y organizaron un plantón en protesta porque no les han pagado a algunos maestros sus sueldos desde agosto de 2022.

El Descarado Jineteo de Millones de Pesos

Y SEGÚN la maestra Soralla Bañuelos de la Torre, líder local del sindicato, el problema es de don David, porque ‘no­sotros hemos agotado las vías que están a nuestro alcance para que institucional­mente se nos atienda, hemos acudido a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México y nos dicen que el problema es la autoridad edu­cativa local que no completa los procesos y que los retrasos de ninguna manera co­rresponden a funcionarios federales sino a los funcionarios que se encuentran en estas oficinas’.

MÁS CLARO, ni el agua del balneario ‘El Vergel’ de Gualterio; el problema es uno y es el gobernador, quien recibe las participaciones federales a tiempo, y él no cumple los compromisos que tiene su pésima administración, principalmente con los educadores, ¿por qué será?

-HABRÁ que preguntárselo a ‘El Dei­vis’, pues no es por falta de dinero ya que, como dice la Soralla, mi ‘cabecita de algodón’ manda a tiempo las partici­paciones federales-.

-NO SÉ si usted recuerde, doña Petra, pero en su gobierno ‘El Monris’, era muy dado a jinetear enormes sumas de dinero: metía el bonche de billetes al banco a plazo fijo, y él se quedaba con los intereses, entonces puedo apostar que ‘El Rey David’ está haciendo lo mismo, porque ‘jinetear’ el dinero del magisterio sin recibir dividendos, no creo que lo esté haciendo, además de que está copiando ‘el sello de la casa monrealista’-.

-PUES el ‘Borrachín’ se está arries­gando de que este descarado y millonario ‘jineteo’ llegue a oídos de mi ‘cabecita de algodón’ y no se la va a acabar -.

-BUENO, pues estaremos pendientes a ver qué sucede con ese descarado jineteo de varios millones de pesos, no vaya a ser que el Presidente López Obrador se entere y el ‘desgobernador’ caiga de su gracia, como cayó Ricardo-.

¡Qué Bueno que Fallaron los Malos Organizados!

-BENDITO sea mi Padre Dios! Les salvó la vida a un policía municipal de Guadalupe y a su pequeña niña de 11 años, cuando en su día de asueto, el uniformado la llevaba a la escuela y un grupo de ‘Malos Organizados’, intentaron arrancarles la vida a balazos y fallaron; no obstante, la niña recibió un balazo en una de sus piernitas, mientras que el uniformado sufrió una pequeña herida a causa de una esquirla.

“AHORA va a ser necesario otorgarle seguridad no sólo al señor policía, sino a su familia, pues sabemos que los Malos Organizados son muy peligrosos, ¡qué problema tan grande es la violencia en que todos, unos más que otros, estamos sumergidos en Zacatecas!”.

POR SUPUESTO, no hubo detenidos.

-ME DA gusto que se le haya mojado la pólvora a los sicarios, o que hayan amane­cido con mala puntería, desgraciadamente los asesinatos continúan, ayer mismo se cometieron tres más y tres heridos de bala.

EN CALERA, a pleno sol, a eso de las 11:00 de la mañana, un transeúnte fue asesinado a balazos cuando caminaba por la calle Agave Azul, fraccionamiento La Escuelita. Su cadáver está en la morgue en calidad de “desconocido”.

NO, NO hay detenidos.

EN FRESNILLO, matones a sueldo estuvieron cazando a su presa y, cuando la vieron pedaleando una bicicleta, lo mataron a balazos; el cadáver del ciclista quedó ensangrentado en el piso en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez, colonia Las Américas, para después llevarlo a la morgue.

NO, NO hay detenidos.

EN JEREZ, un individuo que a eso de las 4:00 de la tarde deambulaba por la calle 20 de noviembre, colonia Niños Héroes, fue sorprendido por matones a sueldo que lo acribillaron a quemarropa. El cadáver del desconocido continúa en la morgue.

NO, TAMPOCO en este asesinato hubo detenidos.

FINALMENTE en Calera de Víctor Rosales, por la calle Vicente Guerrero, colonia Moderna, un hombre fue balea­do; gravemente herido, la víctima de los impunes matones a sueldo al servicio del crimen organizado, fue auxiliado por pa­ramédicos que lo llevaron, sin pérdida de tiempo, al Hospital Comunitario, donde el cuerpo médico intenta salvarle la vida.

NO HAY detenidos.

-¡DIOS DE mi vida! La criminalidad no cede: tres personas muertas y tres más heridas, pero lo más deplorable es que los matones a sueldo sigan libres a pesar de cometer tantas muertes; la pregunta que siempre me he hecho es ¿por qué tanta impunidad?

Gente Buena y Preocupada por sus Semejantes

-LOABLE Labor la de un grupo de per­sonas que se echaron sobre sus espaldas la creación de un centro contra el consumo de drogas, llamado ‘Combatiendo Adic­ciones, el Comienzo de una Nueva Vida’, pues la situación de la drogadicción entre niños y jóvenes es alarmante.

“DESDE aquí, Chalchihuites, Zacate­cas, la capital del mundo, envío mi recono­cimiento a las damas: Esmeralda Pinedo, Anallely Pinedo y Cinthya Rodríguez, a la nutrióloga Claudia Iturbe, Yair Muro, psi­cólogo clínico, el médico Manuel Murillo y el supervisor don Francisco Rodríguez.

“¿POR QUÉ una clínica particular para combatir la drogadicción?”, preguntó nuestro compañero reportero, Rubén Palomo Macías:

-PORQUE queremos ayudar a esta sociedad que se está desvalorando y a creer de nuevo en la institución que es la familia. Pensamos que las adicciones comienzan por problemas familiares y deseamos apoyar a esas personas que están envueltas en las drogas y el alcohol para que vean que existe otro camino y así poner un grano de arena a la paz que necesita Zacatecas.

‘LA METANFETAMINA, el crystal y la mariguana están perjudicando a la sociedad, sobre todo a los menores de edad, desde los 12 años o menos. Ellos no ven el problema en el que se están metiendo y toman esas sustancias como un juego y no se dan cuenta que es difícil dejarlo. Ya hasta que están enfermos es cuando se trata de revertir los efectos negativos hechos a la salud.

‘QUEREMOS hacer una tarea bonita y que quienes atraviesan por estos pro­blemas sepan que no están solos, ya sea desde jóvenes hasta adultos. Este mundo es muy fuerte y queremos que no haya tanta muerte por el consumo de sustancias ilícitas y dañinas’.

No sé si Reír o Llorar Cuando leo al Adolfo Marín

-ES LA puritita verdad, por eso sus informes semanales mamucos, lo agarro por el lado del cotorreo, como cuando la cajeteó al reconocer que ‘el miércoles 11 de enero arribaron (a Zacatecas) 300 elementos del Ejército Mexicano con 26 vehículos (11.54 elementos por vehículo) para cumplir con la misión de trabajar en favor de reducir los delitos de alto impac­to, en especial los homicidios vinculados con la delincuencia organizada’.

“ENSEGUIDA el ‘bato’ dijo que el jueves 12 ‘para continuar con la estra­tegia de paz (sic), se desplegaron en los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Calera, Ojocaliente y Trancoso, con un contingente de 210 elementos del Ejér­cito Mexicano con 30 vehículos para sumarse a las actividades de seguridad’.

-ME HUBIERA gustado ver ese bonito desfile…

-PERO POR lo visto, los narcos fue­ron más inteligentes, porque mientras aquellos daban su rol con su uniforme y camionetones, los narcos se dieron vuelo en Guadalupe, Zacatecas, Calera y Fresnillo pues mataron a balazos a 15 zacatecanos, sin que ningün matón a sueldo haya sido capturado.

“¡CHINGAO! No se cansan de hacer el ridículo, cómo no se cansan de hacerle al pendejo, en Zacatecas no necesitamos desfiles militares, lo que nos urge son los servicios de inteligencia, para ubicar a eso desgraciados asesinos, detenerlos y meterlos a la cárcel!-.

-ES CORRECTO pero, ¿a ver, gá­nele al testarudo borrachín de ‘El Rey David’?-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.