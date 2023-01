Aumentamos Presupuesto de Seguridad Para Tener Policías Mejor Preparados: G. Miranda

“Y que Cuenten con Mejor Calidad de Vida”

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, la diputada local por el PVEM, Georgia Fernanda Miranda Herrera, recalcó que su bancada buscará reunir consensos para tratar de sacar adelante diversos temas, tanto el de inseguridad que compete a todos los Poderes y niveles de gobierno, así como los jóvenes y grupos vulnerables, entre otros.

“El tema de la inseguridad, desde un inicio los legisladores coincidimos en la necesidad de aumentar el presupuesto en este ámbito, no sólo para tener policías más preparados o capacitados, sino también con mejores condi­ciones laborales. Precisamente este aumento busca que los elementos cuenten con una mejor calidad de vida, sobre todo porque en la entidad hay falta de elementos, a pesar de que se lanzan convocatorias hay poca respuesta, por las bajas condiciones en las que viven nuestros policías. Aunque este presupuesto no será nada si no se tiene una estrategia en conjunto con el Ejecutivo, para que realmente puedan brindar resultados a la ciudadanía”.

Expuso que han trabajado con las institu­ciones locales, tanto de los municipios como con otras bancadas, en el caso de Morena, han planteado construir una agenda con la diputada Maribel Galván Jiménez, sobre todo porque la ley que actualmente rige, se publicó en 1996, por lo que está obsoleta. También contarán con el apoyo de la Secre­taría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), a cargo de Susana Rodríguez Márquez.

“Estamos trabajando en otros temas, tam­bién de seguridad para abonar una nueva ley para que el marco normativo esté cada vez más actualizado. Además que como jóvenes podemos enterarnos sobre leyes que se aprobaron. “Siempre estamos en búsqueda de mejorar el marco normativo para que a su vez mejore la calidad de vida de los jóvenes de nuestro estado”.

Por último, sobre el trabajo con la actual Ley de la Juventud, aceptó que si bien han detectado el problema, también esperan retomar el tema con la Comisión de Niñez, Juventud y Familia, presidida por la dipu­tada Gabriela Basurto Ávila (PRI). Además también han dialogado con el Instituto de la Juventud de Zacatecas, para mejorar el marco normativo.