Mientras Siga la Violencia y la Inseguridad, los Comercios Seguirán Cerrando: Velazco

“Este Gobierno Está Desaparecido, Rehuye al Diálogo”

Por Rubén Palomo Macías

María de Lourdes Velazco Gómez, líder de los comerciantes del centro histórico, lamentó que la violencia y inseguridad sigan haciendo estragos al comercio del estado y mencionó a Página 24 Zacatecas que los hechos violentos, golpean a los locatarios que realizan su mejor esfuerzo para atender a los locales y turistas.

“Mientras no haya seguridad se con­tinuarán cerrando comercios por más esfuerzos que haga uno en surtir y te­ner el mejor producto para ofrecer a la gente y a los turistas. Mientras no haya seguridad va a seguir esta situación, la gente viene al centro y de pronto escuchan todo lo malo y violento que ocurre y mejor se van a otros estados a consumir, eso es lo que nos está perju­dicando mucho”, aseveró.

La líder de los comerciantes apuntó que las autoridades responsables de dar una buena imagen del estado no están haciendo su trabajo y la Secretaría de Turismo, la Cámara Nacional de Co­mercio (CANACOZAC), la Secretaría de Economía y el mismo gobernador del estado, David Monreal Ávila, están desaparecidos.

“En los días fuertes de venta suce­dieron muchos hechos donde tomaron carreteras y otras cosas, que ya sabe­mos todos, y esa publicidad en redes sociales nos perjudica mucho, se toma un discurso donde se invita a no venir a Zacatecas para mantenerse vivos”, agregó.

Lourdes Velazco apuntó que se sabe dónde se encuentran situadas las se­cretarías pero sus titulares están des­aparecidos, ni se han presentado ante los comerciantes o la misma sociedad en general.

“Tengo buscando al gobernador 18 meses y me evade, no quiere un diá­logo. No le vamos a pedir nada, por eso trabajamos pero necesitamos que nos escuche. Cuando te dan tu lugar es muy diferente a que te evadan, en una charreada yo me quise acercar al gobernador y me fue como en feria, no me dejaron pasar, mejor dejaban pasar a otras muchachitas de 15 años y a mí no”, finalizó.