Protestan Docentes de Telebachillerato “por Falta de Pago de Sueldo y Bonos”

“Lo Único que Recibimos son Promesas”

Por Nallely de León Montellano

Un grupo de docentes de Telebachillerato se manifestaron este lunes en las instalacio­nes de la Secretaría de Educación de Zacate­cas (SEZ), para exigir certeza laboral, a 10 años de no contar con basificaciones para las y los docentes, desde 2013, año en que fue creado el Telebachillerato, lo cual está afectando a 77 maestros aproximadamente.

Aunado a lo anterior, exigieron que se rea­lice el pago inmediato de la primera quincena de enero y algunos bonos de ajuste al calen­dario y puntualidad y asistencia que debieron entregarse el día 30 de diciembre del 2022.

Los inconformes mencionaron que du­rante este tiempo únicamente han recibido promesas sobre posibles basificaciones y certeza laboral, lo cual no ha registrado nin­gún avance favorable para los inconformes, quienes aseguran que se encuentran en una situación vulnerable.

Asimismo, los maestros inconformes exi­gieron a la secretaria de educación Maribel Villalpando Haro, atención personalizada para tratar la problemática expuesta, y en este sen­tido, que se le respete a toda la planta docente su antigüedad, para aspirar a una base laboral.

Esto debido a que ya han entablado diá­logo en tres ocasiones con la subsecretaria de educación, quien no les ha proporcionado una respuesta concreta a sus demandas, por lo que advirtieron que no concluirían sus actos de protesta, en tanto la titular de la SEZ no los atendiera personalmente.

Durante la manifestación los docentes gri­taban a una sola voz ¡secretaria atiende, es tu obligación! ¡este paro no para, danos solución! ¡Maribel Villalpando, te estamos esperando!

Posteriormente, una comisión de mani­festantes fue atendidos por Los titulares de Educación Media Superior, Planeación, Administrativa y Capital Humano, enca­bezados por la secretaria de educación, Maribel Villalpando Haro, donde acordaron el pago de la quincea y bonos retrasados, así como el debido seguimiento al proceso de basificaciones.