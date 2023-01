Zacatecas Está Ingobernable: Legisladora Priscila Benitez

“Los Asesinatos y las Desapariciones van en Aumento”

Por Rubén Palomo Macías

La diputada local Priscila Benítez Sánchez lamenta ante Página 24 Zacatecas que el estado siga viviendo un clima de violencia y desapariciones de personas, apuntó que en días pasados hizo uso de la tribuna del Congreso para hacer un pronunciamiento por todas las personas que han desaparecido durante el periodo del gobierno de David Monreal.

“Yo hacía mención de que no podemos hacer alusión del pasado, con la herencia maldita, sabemos que en el pasado también existió la inseguridad pero no podemos vivir en el pasado, tenemos que hablar del presente y eso es lo que nos debe importar. Hoy Zacatecas está viviendo en un grito desesperado de las familias y también veo una omisión por parte de nuestras autorida­des”, agregó.

La legisladora señaló que la seguridad y la justicia del estado se encuentran en ma­nos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y por ello se hace un llamado a que los titulares: Adolfo Marín Marín y Francisco José Murillo Ruiseco, respectivamente, comparezcan ante el Poder Legislativo del estado.

“El poder hacer esas preguntas al fiscal que las familias de los desaparecidos y ase­sinados no han podido hacer, es importante que venga el fiscal para poder saber que ha pasado con las personas que han desapareci­do o cuál es el avance en sus casos y dar cer­teza a los familiares de que se está haciendo algo. He platicado con algunos familiares de estas personas y comentan que en la fiscalía no los reciben, no hay respuesta e incluso para poder recibir los cuerpos de personas asesinadas tiene n que esperar cinco días para poder velar a su familiar”, añadió.

Priscila Benítez dijo desconocer si desconoce si existe falta de personal o si hay incapacidad pero lo cierto es que existe una gran insensibilidad ante los hechos deshumanizados que ocurren en Zacatecas.

“Es importante que el secretario de Segu­ridad Pública, Adolfo Marín, también acuda a comparecer, nuestra tarea como diputados es ser la voz de los zacatecanos. No hay empatía de las autoridades ni respuesta de los que tienen la responsabilidad de llevar la seguridad en Zacatecas, hay una ingober­nabilidad en el estado”, finalizó.