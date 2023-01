Mi Jardín de Flores

Que ya Deje el Chupe y la Fiesta

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Mientras no haya seguridad se con­tinuarán cerrando comercios por más esfuerzos que haga uno en surtir y tener el mejor producto para ofrecer a la gente y a los turistas. Mientras no haya segu­ridad va a seguir esta situación, la gente viene al centro y de pronto escuchan todo lo malo y violento que ocurre y mejor se van a otros estados a consumir, eso es lo que nos está perjudicando mucho’: María de Lourdes Velazco Gómez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 17 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

La Verdad no Entiendo a don David

EL SEÑOR gobernador ha dicho en varias ocasiones que sin las denuncias de la sociedad no se podrá tener éxito en la lucha contra los Malos Organizados, sin embargo no escucha a la gente y la rehuye.

Y NO es porque doña María de Lourdes Velazco Gómez, lideresa de los comercian­tes del Centro Histórico lo haya declarado hoy miércoles a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, sino porque a don David Monreal Ávila no le gusta dialogar con el pueblo, como continuamente le reclama la sociedad.

-SE LE subió gacho el poder al ‘Deivis’, no sólo olvidó sus promesas de campaña; a la gente que lo apoyó con recursos, a quienes les decía ‘amigos’, sino hasta el pueblo que siempre lo a mantenido a cuerpo de rey con el pago de sus impuestos-.

-EN ESE aspecto -toma la palabra don Roberto-, ‘El Rey David’ salió peor que Alex, que también era muy corto para dialo­gar con sus gobernados, pero el del Mineral le dijo: ‘¡Quítate que ahí te voy!’, resultó más mamón-.

-ES QUE don David pronto olvidó que se debe al pueblo, que él no es el patrón del pueblo, sino un servidor público al que se le encomendó la administración de Zacatecas-.

-CIERTO -toma la palabra don Roberto-, por eso él y todos los servidores públicos de primer nivel rinden su protesta de ley al tomar posesión del cargo:

‘YO DAVID Monreal Ávila, protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador del Estado, que se me ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión y por el bien y la prosperidad del estado. Si así no lo hiciere, la nación y el estado me lo demanden”.

“ASÍ ES que como no vemos que el go­bernador en turno y el resto de su Gabinete estén cumpliendo con lo que la Constitu­ción les ordena, tenemos todo el derecho de hacerles los reclamos que les estamos haciendo.

-ES QUE don David, en cuanto se subió al ladrillito y le dijeron ‘hola’, se mareó; y ahí están las consecuencias: un gobierno desastroso que nunca nos imaginamos; tal vez la señorita senadora, Claudia Edith Ana­ya Mota, estuviera haciendo mejor papel.

“LEO A doña María de Lourdes Velazco y le doy toda la razón: don David debe abrirse al pueblo, que tome el ejemplo de nuestro señor Presidente don Andrés Manuel López Obrador, que es muy cercano al pueblo, que lo escuche, pues no debe de continuar alejado de él pues como dice doña María de Lourdes:

‘TENGO buscando al gobernador 18 me­ses y me evade, no quiere un diálogo. No le vamos a pedir nada, por eso trabajamos pero necesitamos que nos escuche. Cuando te dan tu lugar es muy diferente a que te evadan, en una charreada yo me quise acercar al gobernador y me fue como en feria, no me dejaron pasar, mejor dejaban pasar a otras muchachitas de 15 años y a mí no’.

-ESA ES la orden que tiene su rígido gru­po de guaruras, a muchachitas de muy buen ver si las dejan acercarse, pues con experto disimulo les da su rozón en las nalgas, como es su costumbre, o les agarra los senos al estilo del difunto Vicente Fernández, y si anda medio ‘pedón’, y hay chance, agarra la fiesta muy bien acompañado-.

-FIESTA que ya va para año y medio, o sea ya se chupó casi 25% de su sexenio y no ha hecho ni madres, sino todo lo contrario: tiene empinado al estado, pues como dice la líder de los comerciantes del Centro His­tórico: ‘La violencia está acabando con el turismo y la economía de Zacatecas, cuando la gente quiera pasear, escoge a otro estado porque nomás escucha Zacatecas y le entra un miedo atroz-.

Espero y Regresen Sanos y Salvos

–PUES LA Fiscalía General de Zacate­cas, se dignó a informar -un día después del acontecimiento- que elementos de la Guardia Nacional hallaron el vehículo que tripulaban las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, su prima Irma Paola Vargas Montoya y José Melesio Gutiérrez Padilla, desaparecidos el 25 de diciembre de 2022, cuando viajaban de Jerez, a Ocotlán, Jalisco, y sus familiares les perdieron la pista en Tepetongo.

“EL VEHÍCULO y otro más, fueron encontrados en la comunidad de Víboras, Tepetongo, y en uno de los carros el cadáver de un hombre de entre 20 y 35 años de edad, el cual no ha sido identificado”.

-OJALÁ Y sea el inicio de de un retorno a sus hogares sanos y salvos-.

-DIOS MEDIANTE, doña Petra, Dios mediante-.

No Reportan Asesinatos…Pero si Actos de Terrorismo y ¡Doce Desaparecidos!

-PUES CON la novedad de que ayer mar­tes 17, ‘oficialmente’ no se cometió ningún asesinato en Zacatecas…

-¡ALABADO SEA mi Padre Dios!-.

-YA ERA justo, ojalá y esto sea el inicio de la recuperación de la paz y la tranquilidad que ‘El Deivis’ nos prometió en campaña rumbo a Palacio de Gobierno-.

-PUES LO dudo: los narcos lo único que hicieron fue cambiar un poco su rutina: Sembraron el terror en miles de fresnillen­ses, atacando fachadas de casas y desapare­cieron a 12 personas el fin de semana.

“LOS ATAQUES en contra de domicilios particulares iniciaron a las 3:00 de la maña­na, en un hogar ubicado en la Privada San Javier, colonia las Américas, sembrando el terror y el desvelo de cientos de personas en esa zona.

“POSTERIORMENTE, alrededor de las 3:40 de la mañana, atacaron a balazos un hogar ubicado en la calle Río Balsas, colonia Del Valle.

“Y EL tercer ataque armado sucedió al filo de las 4 10 de la madrugada en una casa situada en la calle Libertad, colonia Patria y Libertad; afortunadamente no hubo desgra­cias personales que lamentar, sin embargo los daños económicos en las fachadas, puer­tas y ventanas fueron cuantiosos, además del terror vivido y la desvelada pues miles de fresnillenses, después del ataque armado, ya no pudieron conciliar el sueño.

“PERO además, en ninguno de los casos hubo detenidos: ¡pobre Fresnillo, tan lejos de Dios y tan cerca de los Monreal Ávila “.

-PERO tienen a ‘El Santo Niño de Atocha-.

-PUES sí, pero ya ni caso les hace-.

-TAN NO les hace caso el Niño de Ato­cha, que las desapariciones forzadas van en aumento, en esta semana han sucedido, al menos, 12.

“NO EN vano la diputada Priscila Benítez Sánchez, declara hoy que ‘Zacatecas está ingobernable… está viviendo en un grito desesperado de las familias y también veo una omisión por parte de las autoridades, por eso es importante que venga el fiscal para poder saber que ha pasado con las personas que han desaparecido o cuál es el avance en sus casos y dar certeza a los familiares de que se está haciendo algo. He platicado con algunos familiares de estas personas y comentan que en la fiscalía no los reciben, no hay respuesta e incluso para poder recibir los cuerpos de personas asesinadas tienen que esperar cinco días para poder velar a su familiar’.

-¡SANTO DIOS!, qué burocracia tan nociva y deshumanizada, ¿cómo es posible que retengan los cuerpos tantos días, eso se presta para sospechar que pudiera haber tráfico de órganos humanos-.

-SERÍA EL acabose-.

-LA VIOLENCIA es tema permanente día con día, ahora los diputados ante el enorme fracaso de ‘El Rey David’ por regresarnos la paz y la tranquilidad, presen­taron un exhorto al Presidente AMLO y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que fortalezcan las acciones contra la criminalidad-.

-NO HAY peor lucha que la que no se hace, pero ‘El Deivis’ es el gobernador y como tal debe de cumplir con la Constitución, se lo reclamamos: tiene a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano, a policías de los tres niveles de Gobierno, una Fiscalía General de Justicia, una Secretaría de Seguridad, miles de elementos armados y el presupuesto más grande en la historia de Zacatecas, ¿qué más quiera? ¡Carajo, que ya se ponga a trabajar y se olvide del chupe y la fiesta!

-YO CREO que quieren que AMLO y Adán Augusto se conviertan en Rambos, y vengan a Zacatecas a acabar con los narcos-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.