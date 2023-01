David Monreal no Atiende, no Escucha y no Soluciona los Problemas de los Zacatecanos: Verónica Alamillo Ortiz

“No hay Gobernabilidad, Padecemos un Estado Fallido”

Por Rubén Palomo Macías

La presidenta estatal del PAN, Verónica Alamillo Ortiz, declaró a Página 24 Za­catecas que estuvo presente en el informe de gobierno de Mauricio Vila Dosal, goberna­dor de Yucatán, en donde se comprobó que los gobiernos del PAN dan resultados ya que el estado yucateco es ejemplo en seguridad, desarrollo económico y otras aristas que en Zacatecas no se dan.

“En el estado zacatecano vemos un estado fallido, donde no existe goberna­bilidad en ninguna de las dependencias ni en los asuntos sociales que se están presentando, por eso hemos visto todas estas manifestaciones a lo largo y ancho de este nuevo año. En Zacatecas tenemos un gobernador que no escucha, que no atiende y que no soluciona, hay una ce­rrazón y en el desconocimiento de todos los ciudadanos, de no entender el por qué está sucediendo eso, vemos la inseguri­dad desbordada en todos los espacios y ni siquiera la casa de los ciudadanos es segura”, señaló.

La presidenta del PAN apuntó que se tie­ne que hacer un llamado al gobierno, a los poderes legislativo y judicial para conjuntar esfuerzos y hacer algo para que la paz de Zacatecas esté presente.

“Nosotros como partido tenemos que alzar la voz y proponer, la responsabilidad y la toma de decisiones la tiene el gobernador, más en el tema de seguridad. Hemos solici­tado diálogo y apertura pero al día de hoy, después de más de un año de gobierno, no hemos podido concretar ni una sola cita con David Monreal”, agregó.

Verónica Alamillo añadió que las cosas no pueden seguir así y en los próximos días se presentarán propuestas para recomponer la situación del estado y se espera que el gobernador escuche las voces que están gritando en el estado.

“Vamos a pedir ayuda a los estados veci­nos para que se haga una concientización al gobernador, ya no pedimos que resuelva sino que sea consciente de que los ciuda­danos no podemos seguir viviendo con miedo y saliendo a la calle pensando que nos van a secuestrar, a levantar, a violen­tar a las mujeres y jóvenes que no tienen oportunidades de crecimiento y desarrollo. Queda más que claro lo incompetente que es nuestro gobernador, tenemos que unirnos y trabajar en equipo para que a Zacatecas le vaya bien”, finalizó.