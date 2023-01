Es el Gobierno el que Debe Garantizar la paz a la Ciudadanía: Martín Pueblo

“Sin Embargo la Sociedad Debe de Involucrarse”

Por Manuel Caldera

Martín Macías Hernández, activista social mejor conocido como “Martín Pue­blo”, manifestó que si bien el problema de inseguridad lleva años en el estado, son las corporaciones y las administraciones de gobierno las que deben actuar y garan­tizar la paz a la ciudadanía. Expuso que la sociedad civil debe involucrarse y ser parte de la solución, sobre todo para exigir a las instituciones de los tres niveles de gobierno que cumplan su tarea por la que fueron designados y electos por la propia sociedad.

En entrevista para Página 24 Zacatecas, “Martín Pueblo”, reflexionó que sin echar culpas ni denostar el papel de las anterio­res administraciones, se debe recordar que el tema de la inseguridad es parte de un deterioro que lleva más de una década en la entidad, que ha ido en aumento en la mayoría de los municipios. Sin dejar de mencionar, que fuera de tintes partidis­tas, la clase política ha participado en la omisión de sus responsabilidades, dejando que el problema crezca y se extralimite.

“La situación que estamos pasando los ciudadanos es lamentable, pero recordemos que este flagelo social nos tiene sumidos en el temor a diario, con los niños y las mujeres. Pero quien orquesta todo esto, que incluso es peligroso hablar sobre el tema, el cáncer que nos dejaron es un efecto de las administraciones de gobierno anteriores. Ahí estamos nosotros sufriendo las consecuencias, este problema debe sacudir a las estructuras gubernamentales, que nos deben proveer de seguridad y justicia. Si no es un taxista, son menores o madres de familia, o bien son empresarios o comerciantes, tanto en carreteras como el resto del comercio que se ven afectados”.

“Llegan grupos de militares y expertos en seguridad, pero nosotros no ganamos. Además algo que es muy triste y lamen­table es que les pegan a los elementos de policía, tanto municipales como estatales. Por eso necesitamos expertos en seguri­dad, sistema de logística e investigación, entre otras herramientas tecnológicas para realizar vigilancia en las ciudades. Es un tema delicado, pero esperamos que se alcance la luz de esperanza de esa paz que todos deseamos. También nos solidarizamos con las personas que han tenido la mala fortuna de pasar por estas situaciones. El punto no es echar culpas, sino que es un momento para participar todos en la solución del problema. La so­ciedad tenemos mucho que hacer, porque si no nos involucramos en el tema de la prevención y la seguridad, entonces no ganaremos nada. No siempre podemos juzgar, ahora es un momento de ayudar al gobierno, no sólo vituperar o denos­tar, sino aportar algo como ciudadanos. Todo esto lo palpamos en las marchas y protestas, dolorosas porque van clamando justicia para algún familiar”, terminó.