Mi Jardín de Flores

‘El Deivis’, en Total Desprestigio

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

'En el estado zacatecano vemos un esta­do fallido, donde no existe gobernabilidad en ninguna de las dependencias ni en los asuntos sociales que se están presentando, por eso hemos visto todas estas manifes­taciones a lo largo y ancho de este nuevo año': Verónica Alamillo Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 18 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

¡AVE MARÍA Purísima!

-SIN PECADO Concebida!-.

-¿QUÉ LE habrá pasado a don David?, si el señor gobernador sigue así, llegará el momento en que no quiera hablar ni con el señor Presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador-.

-‘EL DEIVIS’ ya perdió la cordura, se cree hecho a mano, pues también me han co­mentado que ya no escucha ni a su hermano Ricardo Monreal, quien lo formó política­mente, pero que hoy se cree superior a él, pues el dinero y el poder lo han trastornado-.

-YO CONOZCO a don Enrique Alfaro Ramírez, el señor gobernador de Jalisco es una persona que no se queda con un agravio, es muy irascible, así es que ya le mandó el primer aviso, como hoy jueves lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

DIJO QUE ‘en los municipios de Za­catecas que colindan con Zacatecas están sucediendo cosas muy delicadas: es un tema que está sucediendo en Zacatecas. Los municipios de la zona norte de Jalisco no traen un problema de inseguridad o de violencia creciente, lo que traemos es un problema en los límites y con lo que está sucediendo en los municipios que están en los límites con nuestro estado y que son parte de Zacatecas, y es una realidad con la que tenemos que lidiar’.

-¡ÓRALE! Ya responsabilizó a ‘El Rey David’ de todo el desmadre que hay con nuestros vecinos de Jalisco, todo por no sentarse con ‘El Pelón’ (no es albur), a dia­logar y a planear operativos en beneficio de las dos entidades-.

-PUES DON Enrique subrayó que ha in­tentado entablar una conversación con don David, pero que no ha logrado ‘contactarlo para establecer una agenda de manera con­junta en la seguridad de la región, por lo que ahora únicamente existe coordinación con el gobierno federal’.

“FÍJENSE en lo que dice: ‘únicamente existe coordinación con el gobierno federal’, ¿qué tal si don David fuera el Presidente de la República?”.

-¡PINCHE ‘DEIVIS’, ya hubiera aca­bado con el país’, si como gobernador no quiere acordar con Jalisco, ¿se imaginan siendo él el preciso? ¡Ni con Biden se sen­taría a platicar, que no mame!-.

-PUES don Enrique Alfaro se muestra muy -cómo dicen los jóvenes aquí en Chal­chihuites- ‘sacado de onda’, pues subrayó que ‘no sé qué suceda con el gobernador, no quiero generar polémica porque lo que menos necesitamos ahorita es generar ruido. Lo busqué y no tuve suerte, no lo encontré ni tuve respuesta, desconozco las razones, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo coordinados con el gobierno federal’, así es qué tal vez ya no intente acordar agenda con don David, es una lástima, porque Jalisco cuenta con mejor policía en todos los aspec­tos y tiene, por mucho, mejor Presupuesto de Egresos y, claro está, de Ingresos-.

-PUES sí, de eso ni hablar -dice doña Pe­tra-, Jalisco es un estado muy grande y rico, aunque Zacatecas tiene lo suyo, lástima que con gobernadores corruptos como ‘El Ra­Tello’, que saqueó las arcas, pero en Jalisco sí han metido a exgobernadores a la cárcel.

“AHORA, en cuanto a territorio, Jalisco tiene alrededor de 78 mil 588 kilómetros cuadrados y Zacatecas algo así como 75 mil 275 kilómetros cuadrados, así es que no estamos tan mal es territorio, en lo que sí nos apabulla es en la economía, pues Jalisco recibirá este año un presupuesto de: 158,860’431,006.00 (Ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta millones cuatrocientos treinta y un mil pesos seis pesos), mientras que Zacatecas recibirá: 36,812’548,822.00 (36 mil 812 millones quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos 22 pesos).

-MUCHÍSIMO dinero, pero Zacatecas tiene una población de alrededor de: Un millón 622 mil 138 habitantes, mientras que Jalisco cuenta con ocho millones: 348 mil, 151 habitantes, según cifras del INEGI; entonces por eso reciben tantos billetes, pero per cápita nosotros recibimos más-.

-EN FIN, nuestro problema han sido go­bernantes corrupto como Alex, e ineptos y soberbios como ‘El Rey David’, por eso es­tamos como estamos, ¡ratas desgraciadas!-.

¡Que no Sean Esos Muchachos, Dios Mío!

-SE HA especulado mucho si lo cuerpos hallados en Tepetongo son o no los de las señoritas y el joven de Ocotlán, Jalisco, que fueron a Jerez de paseo, pero ya de regreso los desaparecieron en Tepetongo, Zacatecas.

“DE LO único que hay certeza es del vehículo en que viajaban, y que fue hallado, pero en la identificación de los cuerpos no hay avances”.

-PUES HASTA en eso la cajeteó ‘El Rey David’, porque si tuviera acuerdos con ‘El Pelón’ Alfaro, le hubiera pedido apoyo, pues en Jalisco, según me han informado, cuentan con mejores aparatos y tecnología-.

-PUES OJALÁ, y como usted dice, ma­dre Teresa, que los cuerpos encontrados en Tepetongo no sean de las tres muchachitas y el muchacho de Ocotlán, y que sean libe­rados sanos y salvos para que regresen a sus hogares, pues sus familias deben de estar desechas, ya va para un mes, y no se saben con certezas si son o no los cuatro cuerpos encontrados; pinche ‘Deivis’, todavía es tiempo de pedirle el apoyo al gobernador de Jalisco, para identificar esos cuerpos, pero yo creo que el borrachín que tenemos como desgobernador, no hablaría ni con Dios, ¡así anda de mamón!-.

Don David ya Agarró Fama, Lástima que sea Pésima

-LA PRESIDENTA local del PAN, Veró­nica Alamilla Ortiz, presumió que Yucatán, gobernado por el PAN, es el estado más seguro del país, y es cierto. Como también es cierto que don David ya agarró mala fama, tal cual lo dice doña Verónica-.

-Y NI cómo defender a ‘El Deivis’, pues no hay ni por dónde: ‘’se chingó la Francia’-.

-ES UNA lástima: al año, cuatro meses y siete días ‘El Rey David’ tronó como chinampina: Zacatecas está ingobernable-.

-PUES la Presidenta del PAN dijo cosas muy interesantes del mal gobierno de don David:

‘EN EL estado zacatecano vemos un es­tado fallido, donde no existe gobernabilidad en ninguna de las dependencias ni en los asuntos sociales que se están presentando, por eso hemos visto todas estas manifesta­ciones a lo largo y ancho de este nuevo año. En Zacatecas tenemos un gobernador que no escucha, que no atiende y que no soluciona, hay una cerrazón y en el desconocimiento de todos los ciudadanos, de no entender el por qué está sucediendo eso, vemos la insegu­ridad desbordada en todos los espacios y ni siquiera la casa de los ciudadanos es segura.

‘NOSOTROS como partido tenemos que alzar la voz y proponer, la responsabilidad y la toma de decisiones la tiene el goberna­dor, más en el tema de seguridad. Hemos solicitado diálogo y apertura pero al día de hoy, después de más de un año de gobierno, no hemos podido concretar ni una cita con David Monreal’.

-PUES como dijo don Teofilito: ‘¡Ni la concretará!-.

-PUES es una lástima, porque la señora presidenta del PAN, lo dijo claramente a nuestro compañero reportero Rubén Palomo Macías:

‘VAMOS A pedir ayuda a los estados vecinos para que se haga una concienti­zación al gobernador, ya no pedimos que resuelva sino que sea consciente de que los ciudadanos no podemos seguir viviendo con miedo y saliendo a la calle pensando que nos van a secuestrar, a levantar, a vio­lentar a las mujeres y jóvenes que no tienen oportunidades de crecimiento y desarrollo. Queda más que claro lo incompetente que es nuestro gobernador, tenemos que unirnos y trabajar en equipo para que a Zacatecas le vaya bien’.

-¡ÁNDELE!, ¿eso buscaba, verdad? Yo creo que la Verónica sí se la va a hacer efectiva y se va a armar un escándalo, pues sus pendejadas seguirán trascendiendo a nivel nacional-.

-Y PA’ACABARLA de amolar: María Luisa Sosa de la Torre, integrante de la organización Olimpia de Gouges, reveló a nuestra compañera Nallely de León Caraza, que en este desgobierno han aumentado los feminicidios 50%-.

-MUY MALAS noticias.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.