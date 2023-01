David Monreal sí Está Obligado a Darle la Cara a la Gente: FPLZ

La Actitud del Gobernador no es la Correcta: Adán González

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente del Frente Popular de Lucha (FPLZ), men­cionó a Página 24 Zacatecas que la inseguridad que existe en el estado está perjudicando en gran medida a la imagen del gobierno estatal ante la falta de respuesta a los reclamos de la ciudadanía, sobre todo en dicho tema.

“La actitud del gobernador (David Monreal Ávila) no es la correcta, al final hay que darle la cara a la gente, hay que estar con la gente y plantear mecanismos de cómo resolver las co­sas, la peor respuesta es el divorcio con el pueblo, que no sea escuchado, que no se tome en cuenta lo que el pueblo quiere, expresa y lo que le duele. Si no hace lo contrario y se acerca con la gente el gobierno irá en picada”, añadió.

El dirigente del FPLZ celebró el anuncio del foro ciudadano respecto a la seguridad y señaló que es muy bueno que se escuche a la gente y se busquen otros mecanismos en donde la gente participe para que ayude al gobierno a llegar a soluciones reales.

“Pero reitero de que el hecho de que el gobernador no dé la cara o que no quiera afrontar o asumir toda la problemática es peor para su figura como gobierno, a la gente hay que darle respuestas de cómo solucionar los problemas”, agregó.

Adán González apuntó que en el estado no solo existen problemas de inseguridad y a esto se le tiene que añadir la problemática económica, so­cial, de carencias y pobrezas que para salir de ellos la ciudadanía necesita de quien la dirija a la salida de dichos predicamentos.

“La gente necesita que alguien le diga qué hay que hacer y está desespe­rada, las personas y se manifiestan por todos los canales posibles y si no se pone atención es lógico que se genere un problema aún mayor”, finalizó.