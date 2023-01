El Gobernador Sigue Ausente, Lejano a la Ciudadanía: Raymundo Carrillo

“David Monreal Está Provocando la Revocación de Mandato”

Por Rubén Palomo Macías

Raymundo Carrillo Ramírez, dirigente estatal del PRD, mencionó a Página 24 Zacatecas que es muy fuerte la ausencia del gobernador del estado, David Monreal Ávila. Sin información precisa surgen las especulaciones de que si el mandatario es­tatal continúa de vacaciones, pero lo que no es especulación es que el estilo de gobernar que David Monreal ha mostrado es un estilo personal de ser gobernador.

“No es la manera que se entiende en un go­bierno, hay mucho vacío en la información y quienes no votamos por él no esperábamos más. Siempre ha sido un personaje muy oscuro y misterioso, de más discreto, esto no es una sorpresa para nosotros. El reflejo que él está brindando hacia la población es que hay un vacío de gobierno, no del gober­nador ya que seguido se puede ver que está comiendo tunas, gordas, comiendo algo y cortando listones pero su presencia en sí no existe”, aseveró.

El dirigente mencionó que esta actitud del gobernador está siendo motivo para empujar la Ley de Revocación de Mandato en el estado y no cabe duda de que continuar con esta actitud de indolencia va a provocar que se inicie la actividad social para que se haga efecto la Revocación de Mandato en cuanto sea posible.

“El gobernador jugó con la idea de que le daba mucho gusto de que se estableciera esa ley aquí y creo que a quien le da más gusto es al 83% de zacatecanas y zacatecanos que no están conformes con su actitud, conducta y forma de gobierno. Es muy grave que no se presente donde la población va en masa a mostrar su inconformidad o para ir a pedir ayuda en los problemas en los que se debe enfrentar”, agregó.

Raymundo Carrillo apuntó que de una forma muy respetuosa se reclama y se pide que regrese a su estado de ciudadanía y que cuando lo busca la sociedad es porque quiere saber de él y no de sus funcionarios.

“Que entienda que se trata de que él quien tenga las respuestas a las circunstancias que atravesamos en el estado. En inseguridad hay mucho desplazamiento de poblaciones pequeñas, la inseguridad es un tema crecien­te en lugar de acabado o reducido, es mentira cuando dicen que hay más seguridad porque hay menos homicidio, qué bueno que hay menos homicidios dolosos pero lo cierto es que los otros delitos aumentan. En los municipios la vida social y comercial se termina a tempranas horas diariamente y empieza con mucha prudencia lo más tarde posible”, finalizó.