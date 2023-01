Fresnillo Primer Lugar en Percepción de Inseguridad

Pero Saúl Monreal Dice que “el INEGI ya nos Agarró de su Puerquito”

Por Rubén Palomo Macías

El alcalde del municipio de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, mencionó a Página 24 Zacatecas que a pesar de los fines de sema­na muy violentos que se han sufrido Fres­nillo se encuentra bien y estos hechos son altibajos y desde el día domingo que no se han registrado homicidios en el municipio.

“Sin embargo estos últimos dos fines de semana, en particular los sábados, se ha acentuado mucho el delito de homici­dio, en un fin de semana se presentaron nueve y en el otro ocho. Esto es lo que ha impactado, tan es así que hoy surge en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Fresnillo como primer lugar de las cinco ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura”, apuntó.

El alcalde mencionó que paradójicamente hace dos días en la conferencia mañanera del presidente de la república manejó la baja de incidencia delictiva en el caso de Fresnillo: 40% de baja de incidencia en comparación al año pasado y dos días después surge la encuesta de percepción de inseguridad don­de Fresnillo sale en primer lugar.

“Yo he dicho que el tema de percepción es un tema que está pendiente en los dos niveles de gobierno, en el caso de Fresnillo estamos haciendo lo propio diario y semana con semana anunciamos actividades cultura­les y artísticas. Hago un llamado al gobierno del estado y al gobierno federal para que nos metamos en este caso de percepción a través de más festivales, actividades cultu­rales, deportivas y cívicas, ahí es donde se deben meter todos los sectores y los tres niveles de gobierno”, añadió.

Saúl Monreal agregó que continúa en la espera de la respuesta de la directora del INEGI, Graciela Márquez Colín, ya que pareciera que “ya agarró de su puerquito a Fresnillo”. Monreal Ávila añadió que se envió un oficio formal al INEGI para que se explique la metodología y los lugares en donde se encuesta debido a que pareciera que sólo se hace una copia de encuestas anteriores.

“Yo creo que no coincide porque por un lado baja un 44% (sic) la inseguridad y en Fresnillo no es como en Ecatepec o Naucalpan donde hay asaltos en bancos, en la calle y en el transporte, en Fresnillo no, hay homicidios pero estos bajan y no baja la percepción. Por eso yo insisto en que los tres niveles de gobierno debemos trabajar en este tema, uno prioritario. Si se siguen dando resultados en materia de seguridad pública y si están los tres niveles de gobierno ahora tenemos que meternos más en prevención e imagen urbana”, finalizó.