“La Normalización de la Violencia es el el Mayor Miedo que Debemos de Tener”

No Desaparecen por Arte de Magia, los Están Matando: Krystal Yurinova

Por Nallely de León Montellano

Krystal Yurinova Esparza, médica y docente de la Unidad Académica de Pre­paratoria de Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), comentó a Página 24 Zacatecas que al igual que una gran parte de la población, se suma a las exigencias de la renuncia del secretario de seguridad pú­blica Adolfo Marín Marín, lo cual también recalcó como urgente.

Al respecto, dijo que es urgente que se ge­neren nuevas alianzas, proyectos y propues­tas para el tema de seguridad en el estado, pues considera la sinergia entre población civil, instituciones y organismos específicos, pues “no existe capacidad de respuesta por parte de las autoridades estatales y muni­cipales con respecto a la procuración de justicia en el estado”.

“Sabemos que no sólo están sobrepasa­dos y desfasados, sino que existe una nula propuesta de seguridad, además de ver y vigilar a la ciudadanía a través de esta Guardia Nacional, lo cual no sé si nos pone más en riesgo o nos da mayor seguridad, me queda claro que no es seguro estar al lado de alguien que tiene un arma de alto calibre”, explicó.

La también activista, mencionó que ante el panorama violento de la entidad coincide con otras opiniones sobre el desconoci­miento del plan de seguridad para el estado, toda vez que hasta la fecha siguen desapa­reciendo personas diariamente, además de múltiples homicidios.

“No es que desaparezcan por arte de magia, sino que realmente están siendo asesinados y torturados dentro del estado, y ahí tenemos qué recalcar que no hay una respuesta rápida; cuando lo vemos y lo ana­lizamos, no sabemos cuál es la respuesta”, agregó.

Para trazar una ruta segura, la docente explicó que se están formando grupo de autocuidado entre el alumnado y la planta docente de Prepa II como una manera de hacerle frente al clima violento de la enti­dad; esto debido a que las juventudes están siendo gravemente afectadas por esta y otras problemáticas.

Por último, exhortó a las autoridades estatales a darle la cara a la sociedad ante la exigencia de acciones concretas, mismas que, según su opinión personal son cada vez más lejanas; sin embargo le apuesta a la organización de la población para el cuidado colectivo y la defensa de la vida.

“Ahorita ya no se pelea otra cosa que poder seguir existiendo y sobreviviendo en un estado que nos consume todo el tiempo”, concluyó.