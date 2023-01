Roxana Muñoz no Puede Tener dos Cargos, Presidenta de Morena y Diputada: O. Carrera

“Viola los Propios Estatutos del Partido”, Truena

Por Manuel Caldera

Omar Carrera Pérez, exdiputado local, co­mentó que si bien la vida interna de Morena en la entidad ha pasado por diversas proble­máticas entre la cúpula del partido, dijo que estos grupos políticos deben recordar que el Movimiento se debe a la militancia y a sus simpatizantes, además que va más allá que la estructura y dirigencia.

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, recalcó que el actual comité ejecutivo deberá contemplar los diversos puntos de vista de los militantes y simpatizantes, sobre todo ante la reciente reconstrucción que colocó a la diputada local con licencia Roxana Muñoz González. No obstante, re­calcó Carrera Pérez que es de interés para la militancia qué pasará con el comité ya que esta legisladora anunció que regresará a su curul, acto que contravendría los propios estatutos de Morena en la entidad, pues no se permite duplicar funciones.

“Tengo entendido que la Diputada Roxa­na Muñoz, pidió su reincorporación en el Congreso, no sabemos si se pidió licencia o fungirá en los dos lugares. Puesto que el estatuto que nosotros tenemos. Porque cuando ella fue a buscar ser consejera y luego los demás consejeros votaron para que fuera presidenta, pero no pueden ocupar un puesto público y ser parte del comité. Pero no sabemos qué sucedió. De mi parte, diríamos que si regresa al Congreso, solicite una licencia al cargo como presidenta, para que el Comité Ejecutivo Nacional pueda enviar un delegado o les dé facultad a los consejeros estatales para que asignen a un nuevo encargado, porque ahora quedaría en manos de la secretaría general. Por eso queremos claridad en el asunto, por respeto a la militancia y simpatizantes, además a quienes sufragaron en los últimos consejos distritales que tuvimos”.

Además, mencionó que si bien en la entidad se ha caracterizado por cambios y problemas en el comité, en cuanto a la militancia en los municipios, dijo que le han externado que no esperaban ser mini­mizados o bien no ser tomados en cuenta.

“Tenemos que decirlo con claridad, no es lo que esperábamos, no es lo que buscamos desde hace años en Morena, porque nos debemos a una lucha de muchas décadas, de trabajo en calles, de la unión, apertura de brazos y coordinación, entre los alcaldes, diputados, regidores, entre otros. Antes había convocatoria, por ejemplo, yo soy de Fresnillo, pero hasta ahora no hay nada de trabajo, pero es lo primero que debemos ver, porque lo que deseamos es que se pongan a trabajar. Ya tienen desde septiembre del año pasado. El tiempo apremia, por lo que diríamos que no deben confiarse porque los ciudadanos son cambiantes. Por lo que si Morena no los atiende ni escucha, quizás busquen otras alternativas, sobre todo que los tomen en consideración. Este no es un partido para un grupo pequeño, sino que es un partido que representa al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), al gobierno del estado, tenemos mayoría en el Congreso, así como otros alcaldes y regidores en el estado”, terminó .