Mi Jardín de Flores

El Asesinato Cerca de Casa de Gobierno

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Estamos subsistiendo con los ahorros, ahora nosotros le ponemos de nuestra bolsa. Desde la pandemia algo se empezó a mover; incluso el Mercado estuvo cerra­do tres meses. Luego se reacomodó, no como quisiéramos pero sí hubo algo. Pero el año que pasó lamentablemente con la mala imagen del estado y los problemas de inseguridad, la gente ya no siente atractivo venir a Zacatecas’: Francisco Baltazar Jiménez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 20 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Familiares de los Desaparecidos en Tepetongo y Gobierno de Ocotlán, ya los dan por Muertos

… SANTA María , Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.

-AMÉN-.

-LO QUE temíamos, pero nos aferrába­mos a la esperanza: los jóvenes de Colot­lán, Daniela, Viviana, Irma Paola y José Melesio ya están a la diestra de Dios Padre Todopoderoso.

“FAMILIARES y amigos de los jóvenes de Colotlán, Jalisco, lo han comunicado en sus redes sociales, como hoy aparece en nuestro Diario Página 24 Zacatecas: ‘Pude no estar preparada para muchas cosas, pero esta es a la que menos estuve preparada. Brillen primas, vuelen alto, que sea perfecto que mis abuelitos ya las tienen con ustedes’, escribió Fernanda Márquez; pero también hubo reclamos para don David Monreal Ávila:

‘QUEREMOS decirle al señor goberna­dor que queremos justicia!, que no puede quedar impune esto’, mencionó una amiga de las familias de Daniela y Viviana.

-TODO México está conmocionado, madre Teresa, y es muchísima la gente que recomienda a familiares, amigos y cono­cidos: ‘Cuidado, no vayas a Zacatecas, la muerte te espera’; mientras que ‘El Rey David’, continúa callado al respecto, ni siquiera han informado de la identidad de los cuatro cuerpos que aparecieron en la fosa clandestina de Tepetongo; pero así se las gasta el ‘desgobernador’, ¿qué le vamos a hacer?-.

Los Asesinatos no Ceden

“POR cierto, ayer, cerca de la Casa de Gobierno de Zacatecas -toma la palabra don Roberto-, un hombre que conducía su camioneta Dodge Durango blanca a plena luz del día alrededor de la 1:30 de la tarde, fue cosido a balazos, cuando circulaba por la calle Julián Adame, en la céntrica colonia Lomas de la Soledad.

-ES PATÉTICO, ¿qué tal que a esa hora y lugar hubiera pasado por ahí el señor go­bernador y lo hubieran confundido con la víctima? ¡Imagínense el escándalo mundial que eso hubiera provocado!-.

-NAAA… ‘El Deivis’ -madre Teresa-tiene un ejército de guaruras profesionales adiestrados en Israel, es la persona más protegida y conocida de Zacatecas, así que ¿cuál confusión?-.

-NO OLVIDE, doña Petra, cómo le arran­caron la vida al señor Cardenal de Guada­lajara, monseñor don Juan Jesús Posadas Ocampo, ¿no dijeron que lo confundieron con el ‘Chapo’ Guzmán, cuando en nada se parecían?-.

-EN ZACATECAS -dice don Roberto-todo puede suceder, pues como dijo la do­cente y médica de la Unidad Académica de Preparatoria de la UAZ: ‘No hay seguridad ni en nuestra propia casa’.

“PERO NO fue sólo el asesinato del hom­bre de la Dodge Durango, en el Fresnillo de ‘Saúl el pequeño’, anoche mataron a balazos a un hombre y una mujer, en la comunidad Providencia de Rivera, lo que demuestra una vez más que no es percepción, sino la maldita realidad: Fresnillo es el municipio más inseguro de México”.

“Y en el también peligrosísimo Jerez, después de secuestrar a un individuo, tortu­rarlo y matarlo con el tiro de gracia, arrojan su cadáver como si fuera el de un perro en las inmediaciones de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Jerez, fracciona­miento Los Cardos.

“EN SÍNTESIS: este jueves se come­tieron cuatro asesinatos y, como siempre sucede, no hubo ningún detenido; a ver hasta cuándo ‘El Rey David’ deja la borrachera, la tentadera de nalgas, su indolencia, su soberbia y se pone a trabajar para regre­sarnos la paz y la tranquilidad perdida que nos prometió cuando andaba implorando el voto en las pasadas elecciones, que lo llevó a Palacio de Gobierno”.

Saúl el Pequeño, Anda Súper Enchilado

-DICE EL refrán que ‘no hay peor ciego que el que no quiere ver’, y esto le queda al dedillo al alcalde de Fresnillo, el Saúl Monreal Ávila, mejor conocido como ‘Saúl el Pequeño’, quien en entrevista con nuestro compañero Rubén Palomo Macías, se quejó de la Graciela Márquez Colín, directora del INEGI, ‘por haber puesto a Fresnillo en primer lugar de las cinco ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura; ya agarró de su puerquito a Fres­nillo’, tronó ‘El Pequeño’ y dijo que ya le envió ‘un oficio formal al INEGI para que le explique la metodología y los lugares en donde se encuesta debido a que pareciera que sólo se hace una copia de encuestas anteriores’; el Saúl tiene piel de cebolla.

“Y ‘SAÚL el Pequeño’ sostiene que la cri­minalidad en su feudo va a la baja, por lo que ‘yo insisto -subrayó- en que los tres niveles de gobierno debemos trabajar en este tema prioritario. Si se siguen dando resultados en materia de seguridad pública y si están los tres niveles de gobierno ahora tenemos que meternos más en prevención e imagen urbana’, declaró, aunque también reconoció que en un fin de semana se cometieron en Fresnillo nueve asesinatos y en el otro fue­ron 8’, entonces qué alega, además no es la percepción: Fresnillo está en llamas desde hace muchos años, ¿quién no recuerda a su hermano el Rodolfo Monreal, otro higadito de los Monreal quien tampoco pudo con la inseguridad en Fresnillo?’.

-YO CREO que el Saúl debería dejar de decir sandeces, reconocer que su feudo está en llamas y ponerse a trabajar para terminar con la violencia e inseguridad que padecen los fresnillenses, ¡basta de andarse aven­tando la pelotita!, ¿no acaso los asaltos a los Oxxo, gasolineras, tortillerías y tiendas pequeñas de todos los giros están a la orden del día? Y son robos a mano armada de mil, cuatro mil y cinco mil pesos, pero para que a un negocio, como la tortillería asaltada ayer, significa mucho y más cuando son continuos-.

“SI A mi me robaran tres, cuatro mil pesos me descapitalizarían -dice doña Petra- pues yo vivo al día; ¡qué bueno que en mi Chal­chihuites no hay ‘RaTellos’!-.

Reacción

‘LA INSEGURIDAD que existe en Za­catecas esta perjudicando en gran medida la imagen del gobierno estatal, ante la falta de respuesta a los reclamos de la ciudadanía: La actitud del gobernador (David Monreal Ávila) no es la correcta, al final hay que darle la cara a la gente; hay que estar con ella y plantear mecanismos de cómo resolver las cosas, la peor respuesta es el divorcio con el pueblo, que no sea escuchado, que no se tome en cuenta lo que el pueblo quiere, expresa y lo que le duele. Si no hace lo con­trario y se acerca con la gente el gobierno irá en picada’: Adán González Acosta, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).

‘LOS COMERCIANTES estamos subsistiendo con los ahorros, ahora noso­tros le ponemos de nuestra bolsa. Desde la pandemia algo se empezó a mover; incluso el Mercado (Jesús González Ortega) estuvo cerrado tres meses. Luego se reacomodó, no como quisiéramos pero sí hubo algo. Pero el año que pasó lamentablemente con la mala imagen del estado y los problemas de inseguridad, la gente ya no siente atrac­tivo venir a Zacatecas’: Francisco Baltazar Jiménez, comerciante del mercado Jesús González Ortega.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.