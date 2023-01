Si el Gobernador no Funciona, Difícilmente lo Harán Murillo y Marín: Verónica Alamillo

“Muchos Comerciantes han Cerrado sus Negocios y Huyen a Otros Estados”

Por Rubén Palomo Macías

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Alamillo Ortiz, comentó a Página 24 Zacatecas que si la cabeza de un ente (el gobernador) no funciona difícilmente el cuerpo tenga un funcionamiento correcto y una parte importante del tema de seguridad y la procuración de justicia en el estado tiene que ver con el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Francisco Murillo Ruiseco.

“Nosotros hemos hecho llamados importantes, a través de los diputados, para que la Fiscalía atienda, resuelva, investigue y se haga justicia. El fiscal ha dicho que está rebasado en presupuesto, en operatividad y entonces creo que es importante que el fiscal haga eficiente el equipo que tiene y priorice, se debe atender y encausar cada una de las actividades que la Fiscalía tiene a su cargo, los zacatecanos merecemos una mejor atención, un mejor trato y que se imparta justicia para las familias que les han destruido la vida, a quienes les han quitado a sus familiares, seres queridos e incluso a sus negocios”, mencionó.

La presidenta del PAN señaló que los comerciantes construyen diariamente un patrimonio y por las cuestiones de inseguridad y violencia tiene que cerrar e irse del estado, siendo algo injusto para la ciudadanía que con todo el esfuerzo contribuyen a que el estado crezca.

“Además tenemos que ver el mensaje que nos da la sociedad civil al manifestarse, un mensaje de valentía, coordinación y solidaridad que se tiene con cada uno de los que han sido víctima de violencia. Mi reconocimiento para todos los que han tenido el valor de manifestar su inconformidad y que está acompañada de impotencia por la falta de resultados del gobierno del estado”, añadió.

Verónica Alamillo señaló que existen voces que siempre estarán inconformes en cada gobierno, sin embargo se está consciente de que si el gobernador del estado, David Monreal, no tenga la toma de decisiones y la determine no se callarán las voces que piden la renuncia de diversos funcionarios, entre ellos Adolfo Marín Marín.

“Quiero saber cuáles son los resultados de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación, de la FGJE, Obras Públicas y demás, no solamente es el fiscal o el secretario de seguridad, existen otras dependencias desaparecidas. Incluso se ha solicitado, por la sociedad civil, la renuncia del propio gobernador (David Monreal Ávila), esto no sucederá hasta que nosotros no nos organicemos, no trabajemos unidos y no trabajemos en equipo”, finalizó.