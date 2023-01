Zacatecas es Repudiado por los Estados Limítrofes por su Inseguridad: F. Pinedo

“La Estrategia de Seguridad es un Fracaso”

Por Rubén Palomo Macías

El integrante del Frente Popular de Lucha (FPLZ), Felipe Pinedo Hernández, mencionó a Página 24 Zacatecas que no considera que el pedir la renuncia del fiscal del estado, Francisco Murillo Ruiseco, y del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, sea la solución al problema que atraviesa el estado.

“Si esa fuera la solución yo creo que deberíamos pedir las cabezas de todo mundo, desgraciadamente no es así, hay un problema estructural de fondo y que nos han heredado administración tras administración que se ha agudizado en los últimos años al grado de que Zacatecas figura como uno de los principales estados llenos de violencia en el país, somos famosos internacionalmente por los acontecimientos dantescos desde el perro con la cabeza humana (en su hocico) y los hechos lamentables que hemos padecido”, comentó.

Felipe Pinedo señaló que se han hecho llamados al gobierno del estado para que no se caiga en convertir a las víctimas de los hechos violentos en estadísticas y se revictimice a quienes han perdido la vida por la inseguridad.

“El secretario de seguridad y el fiscal tienen mucho por hacer pero también entiendo que siempre que hemos pedido su destitución finalmente no se da por parte del gobernador, es quien está asumiendo toda esta mala reputación que tiene el estado. Al final de cuentas la estrategia de seguridad es un fracaso y mientras no se modifique no va a cambiar nada”, agregó.

El integrante del FPLZ señaló que el estado ha perdido mucho turismo y prestigio convirtiendo al estado en uno repudiado por los estados limítrofes de Zacatecas.

“Aguascalientes, Durango y Coahuila tienen grandes retenes, paradójicamente en Zacatecas ya no hay, las personas que estaban en las Unidades Regionales de Seguridad (UNIRSES) ya no están. Estamos solos frente a este problema y no queda más que la sociedad se organice y se defienda”, finalizó.