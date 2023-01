Mi Jardín de Flores

¿Por qué Pretenden Burlarse de la Inteligencia de los Zacatecanos?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘El problema es que Zacatecas no va rumbo a la Cuarta Transformación, Zacatecas es un gobierno fallido; nuestro objetivo es reconciliarnos entre nosotros con muchos compañeros que han participado en el frente precisamente para garantizar ganar en el 2024’: José Narro Céspedes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 22 de enero de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

¡Perded Toda Esperanza!

CUANDO DANTE llegó al infi erno, vio un letrero que decía: ‘¡Perded toda esperanza los que entraís aquí!’, y yo, la verdad, ya perdí toda esperanza en que ‘El Rey David‘ nos regrese la paz y la tranquilidad que nos prometió cuando recorría todo Zacatecas mendigando el voto que, en las elecciones de 2031, lo llevaron a la Casa de los Perros.

-PERO DON Roberto, usted era el más ilusionado con la candidatura de don David Monreal Ávila, todos los días andaba para arriba y para abajo promocionando el voto a favor de él; usted convenció a doña Petra para que dejara el PRI, yo dejé el PAN porque ella me convenció que don Andrés López Obrador era la mejor opción y fue cierto, luego me dijo que don David era el bueno y ahora nos sale usted con esa frase dantesca de ‘¡Perded toda esperanza!’.

-¡AGUANTE vara, don Roberto!, no hay que perder la esperanza, si ‘El Deivis’ no cumple sus compromisos con Zacatecas, en la revocación del mandato lo mandamos a Chihuahua a un baile-.

-LA ESPERANZA es lo que menos debemos de perder, porque es lo último que nos queda: ‘Dios proveerá’, dijo Abraham; y yo espero que don David reaccione, sino la historia lo juzgará, como también lo hará también mi Padre Dios, cuando a Él acuda a entregar cuentas-.

-LA SITUACIÓN -dice don Roberto- es que el propio José Narro Céspedes, senador de la República por Morena, aseguró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas que ‘el problema es que Zacatecas no va rumbo a la Cuarta Transformación, Zacatecas es un estado fallido’, y no lo dice un opositor sino un político que, como ‘El Rey David’, pertenece al mismo partido: Morena, entonces eso pega duro en mi ánimo, porque es cierto lo que dice, sólo en campaña levantó la bandera de la Cuarta Transformación, pero ya en el poder sacó la de la ‘Nueva Gobernanza’, que también desechó y ahora ya hasta el habla y las ganas de gobernar se le terminaron.

“Y HABLADORES que son ¿no hace unos días todavía aseguraban que la criminalidad iba a la baja? ¿No hasta Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, acaba de decir que los asesinatos han disminuido, por lo que no confía en las encuestas del INEGI que colocan a Fresnillo como la ciudad más violenta de MÉXICO, además de decir que al Mineral ‘lo agarraron de su puerquito’?

“BUENO, pues ayer nuevamente la realidad le volvió a dar una tremenda revolcada no sólo al ‘Rey David’, a Murillo y Marín sino al propio ‘Saúl el Pequeño’: en su feudo se cometieron ¡cinco asesinatos y un herido de gravedad!:

“EL PRIMER ataque armado se suscitó alrededor de las 8:30 de la noche, en la calle Frente Popular, colonia Emiliano Zapata, hasta donde llegaron pistoleros al servicio de la ‘delincuencia organizada inteligente’ (remember David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas), en donde cuatro personas fueron artera y alevosamente baleadas: uno murió de inmediato, otra cuando era trasladada al Hospital General, la tercera que también era trasladada en otra ambulancia al nosocomio falleció en el camino, mientras que la cuarta se debate entre la vida y la muerte.

“Y NO, no hubo detenidos.

“MÁS TARDE, ahí mismo en Fresnillo, al fi lo de las 10:00 de la noche, un grupo de matones a sueldo llegó a una casa situada en el Callejón Segundo del Panteón, la colonia Barrio Alto. Los narcotrafi cantes echaron la puerta abajo, allanaron el hogar, mataron a dos hombres y abandonaron tranquilamente el lugar en el mismo vehículo en que llegaron.

“OBVIO, tampoco en este doble asesinato hubo detenidos.

“EN LA capital de Zacatecas, asesinaron a un taxista, a un pasajero y otro más se debate entre la vida y la muerte; este doble asesinato sucedió anoche alrededor de las 21:00 horas, cuando el taxista que conducía el carro de alquiler número económico 46, trasladaba a dos pasajeros a determinado lugar cuando de repente, sobre la calle Segunda de Matamoros, en pleno Centro Histórico de la Ciudad, un vehículo se le emparejó y desde adentro les mandaron tupidas lluvias de plomo.

“DENTRO del taxi quedó muerto el chofer del carro de alquiler, un cadáver más quedó fuera del carro y el segundo pasajero se encuentra muy grave en un nosocomio.

“EN SÍNTESIS, ayer sábado se cometieron ¡Siete asesinatos y dos persona más quedaron gravemente heridos! ¿Dónde chingaos está la reducción de asesinatos? ¡No mamen!, ¿por qué pretenden burlarse de la inteligencia de los zacatecanos? ¡Además de ineptos, son unos estúpidos!”.

-TRANQUILÓ don Roberto, tranquilo!-.

ES QUE DA coraje madre Teresa, da coraje: los asesinatos siguen al alza, las desapariciones forzadas también, las extorsiones ni se diga y los dueños de la ley haciéndose pen… tontos, solapados por ‘El Rey David’, ¡no se vale!

‘AHÍ ESTÁ lo que afi rma Felipe Pinedo Hernández: ‘Zacatecas ha perdido mucho turismo y prestigio convirtiendo al estado en uno repudiado por los estados limítrofes de Zacatecas: Aguascalientes, Durango y Coahuila tienen grandes retenes, paradójicamente en Zacatecas ya no hay, las personas que estaban en las Unidades Regionales de Seguridad (UNIRSES) ya no están. Estamos solos frente a este problema y no queda más que la sociedad se organice y se defienda’.

-¿SÍ? Y cómo demonios nos vamos a defender, si la inmensa mayoría de los zacatecanos somos pacífi cos, y no sabemos usar armas ¿así cómo?-.

-YO LO dije reiteradamente hace más de dos años, cuando gobernaba Alex: que me den chance y yo les organizo autodefensas, nomás nos dan armas y les apuesto que en seis, siete meses sacamos al narco de Zacatecas echándole inteligencia, huevos y honestidad-.

-NO DON Roberto, ese trabajo corresponde a las autoridades-.

-LO SÉ, madre Teresa, pero, cuando las autoridades son venales y están vendidas al narco, ¿qué nos queda por hacer?-.

-ES CIERTO lo que dice don Roberto, madre Teresa, pero sí las autoridades son cómplices del narco, ¿a poco van a soltar las armas?-.

-YO CREO que lo mejor sería que los señores diputados echaran a andar la ‘Revocación de Mandato’, y que venga otro gobernador que sí tenga compromiso con el pueblo-.

-PUES SERÍA una buena acción, pero pues nomás la aprobaron y ya no han hecho nada más y la gente está muy desesperada, ya quiere recuperar las carreteras, las calles, sus hogares, universidades, escuelas, estacionamientos, tiendas de autoservicio, restaurantes, tienditas, iglesias, plazas públicas, el Centro Histórico de nuestra Ciudad Capital, el turismo, empleos perdidos etcétera. ¡Ya estuvo suave de tanto malandro y mal gobierno, no olvidemos el grito del Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla:

‘¡MUERA EL MAL GOBIERNO!’.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.