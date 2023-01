PRI y PAN Fueron Indolentes, Solapadores, Negligentes Ante la Violencia: García Murillo

“Callaron Ante el Aumento de la Violencia”

Por Manuel Caldera

Carlos García Murillo, activista social y político, comentó que la propuesta para buscar soluciones al problema de la inseguridad por parte de la administración de gobierno puede ser el inicio de una labor que confluya la participación ciudadana con las obligaciones constitucionales de los que ejercen el poder.

En entrevista para Página 24 Zacatecas, García Murillo dijo que diversas voces de la sociedad civil y de los colectivos y asociaciones han pedido apertura al diálogo para diseñar planes de contención del fenómeno de la violencia.

Además especificó que sólo a través de la participación social y colectiva se pueden resolver temas de gran calado para el estado y el resto del país.

“Es indispensable la participación de todos, el estado no puede solo, me parece que esa concurrencia y participación con compromisos compartidos es vital para que este problema estructural, que es un gran reto y muy profundo el daño que se hizo. Esto fue por una acumulación de malas decisiones durante años. Hoy padecemos todos y lo sufrimos, por eso es indispensable la participación de todos, me parece que la sociedad civil organizada tiene que dar un paso al frente. El estado tiene que ser humilde y dejar la soberbia a un lado, para que todos hagan lo que les corresponde. Insisto que no se puede hacer algo de espaldas a la sociedad civil, es vital que en estos momentos todos nos articulemos para hacer frente a este flagelo, que durante décadas se fue acumulando y desafortunadamente los gobiernos del PRI y del PAN que fueron indolentes, negligentes y solapadores de este flagelo”.

“Además, sobre los problemas económicos con algunos sectores, es parte de un problema de malos manejos, porque el mecanismo del viejo régimen era la complicidad y compra de voluntades. Era el mecanismo como aceitaban el corporativismo político. Entonces el priismo dejó una deuda histórica, no sólo en lo económico sino en lo social. Por lo que también tiene que haber transparencia, porque eso permitirá a la sociedad creer en sus gobiernos”.