Gobierno no Puede Derrotar la Violencia y la Inseguridad

Necesitamos la Participación de Toda la Sociedad: David Monreal

Por Manuel Caldera

El gobierno del estado, a cargo de David Monreal Ávila, así como representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, de las fuerzas armadas y del sistema de justicia, se reunieron en el Palacio de Convencio­nes para dar inicio al foro para diseñar la estrategia de seguridad, construcción de paz, prevención y convivencia ciudadana.

Asistieron además, Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ); Hugo Hum­berto Pedroza Salazar, comandante de la 11ª Zona Militar; Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia; Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública del Estado; Leonel Alcaraz Alarcón, coordinador estatal de la Guardia Nacional (GN); Cristian Paul Camacho Osnaya, delegado de la Fiscalía General de Justicia (FGR); Priscila Benítez Sánchez, diputada local y presidenta de la Comisión Permanente de la LXIV Legislatura local; Verónica Díaz Robles, representante de los programas federales del Bienestar; además de activistas y académicos, representantes de la sociedad civil, organizaciones sindicales y políticas, entre otras.

Gabriela Pinedo Morales, secretaria ge­neral de Gobierno, inauguró los trabajos y el diálogo convocado para atender la pro­blemática de inseguridad. Dijo que a nivel nacional la violencia y la delincuencia se han convertido en un reto para los gobiernos.

“Esto, además de obedecer a una obliga­ción de ley, es una oportunidad invaluable para fortalecer la relación de las institucio­nes del estado con la ciudadanía zacatecana. Este foro representa el inicio de un cambio de paradigma, que tendrá como objetivo fundamental salvaguardar la integridad humana de quienes vivimos en Zacatecas”.

Expuso que a través de las cuatro mesas temáticas: causas y factores de riesgo, gene­radores de violencia y delincuencia, pacifi­cación del estado mediante la participación ciudadana y comunitaria; vinculación de la sociedad civil con las instituciones de segu­ridad y prevención del delito y prevención de las conductas y factores que propician la violencia.

Por su parte, el fiscal Francisco José Murillo Ruiseco, explicó que en la entidad la mayor parte de los delitos se concentran en 10 municipios, de los cuales resaltan los robos, violencia familiar, daño a las cosas, entre otros. Mientras que en cuanto a los homicidios dolosos, Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe encabezan las listas con casi el 36% del total de delitos con proporción al total del estado, es decir mil 208 (sic) registrados en 2022. Según el fiscal, es necesario concentrar esfuerzos en estos 10 municipios, así como la prevención en el resto. En cuanto a incidencia delictiva en 2022, los 10 municipios que destacan son Zacatecas (21.18%), Guadalupe (18.93 %) y Fresnillo (18.7%) con el 58% de inci­dencia entre los tres; dejando el resto para Jerez, Calera, Sombrerete, Ojocaliente, Río Grande, Pinos y Villanueva.

En su intervención, Arturo Nahle García, reiteró que no sólo hace falta traer más efec­tivos y elementos de las fuerzas federales y estatales a reforzar la seguridad en el estado. Opinó que también es necesario involucrar a las familias y a los diferentes sectores de la sociedad.

Por último, David Monreal Ávila, gober­nador del estado, celebró la concurrencia de la sociedad y la academia, por lo que reiteró su disposición al diálogo para construir una estrategia efectiva y un plan de acción para recuperar la paz para la entidad.

“Sabemos que nuestro estado atraviesa una situación compleja, quiero expresar en este aspecto que no hemos dejado de tra­bajar ni un solo instante, que con el apoyo constante del presidente de la República (no mencionó su nombre), tanto de las instancias y corporaciones que integran la Mesa de Construcción de Paz, así como la aplicación de políticas públicas a través de la inversión social para integrar un estado de bienestar. Quiero resaltarlo, porque es mucho el traba­jo que se hace día a día. Este foro de consulta para la integración de la estrategia estatal para la construcción de paz, prevención y convivencia ciudadana, constituye un paso decisivo que no sólo es dar cumplimiento a la ley en la materia, sino también nos permi­tirá robustecer la colaboración y la confianza entre la ciudadanía y las instituciones. A nadie le conviene debilitar sus institucio­nes, la realidad nos muestra que ahora más que nunca es indispensable el trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno, en las tareas de construcción de paz y prevención del delito y la violencia en nuestra entidad”.

“Les invito a que sigamos viendo hacia la misma dirección, lograr la paz y nos hagamos partícipes con ideas de solución, a nuestras familias, vecinos, animarnos a ser parte de estos ejercicios para buscar el bienestar común. Estoy seguro que de las cuatro mesas de trabajo saldrán excelentes ideas que aporten y que posteriormente se­rán plasmados en esa estrategia. Documento que será nuestra brújula junto con el Plan Estatal de Desarrollo, para seguir trabajando por un Zacatecas con bienestar y progreso”, finalizó, quien en campaña electoral se comprometió con el pueblo de Zacatecas a terminar con la violencia y la inseguridad.