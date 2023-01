Mi Jardín de Flores

Inmediata, la Respuesta del Narco

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘A García Luna, Arturo Beltrán Leyva le entregaba ‘La polla’, el dinero recolectado entre las fracciones del Cártel de Sinaloa, de un millón a un millón y medio de dóla­res mensual; gracias a la ayuda de García Luna durante el sexenio de Fox, el Cártel de Sinaloa ganó mucho dinero, millones, miles de millones de dólares’: Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 24 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logra­mos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Inmediata, la Respuesta del Narco

“PUES el llamado ‘Foro para diseñar la estrategia de seguridad, construcción de paz, prevención y convivencia ciudadana’, resultó un fiasco, ‘a háganse usted bolas y yo sigo ha­ciendo lo que me venga en gana, porque la paz y la tranquilidad no están en mi diccionario’; se notó que ‘El Rey David’ no tiene la voluntad política de solucionar los gravísimos problemas que padece la sociedad zacatecana”.

-¿POR QUÉ don Roberto?-.

-PORQUE le endosó el problema a la ciuda­danía al decir que ‘la violencia y la inseguridad han dejado de ser un problema del estado, pues la ciudadanía está obligada a participar’, reiteró en su corito, palabras más palabras menos-.

-¡SÍ, COMO no! -alza la voz doña Petra-, y su nieve de que la quiere, ¿de limón? Que no se haga buey, él tiene el poder político, económico y social, nosotros se lo dimos con nuestro voto, porque él previamente se comprometió no sólo a regresarnos la paz y la tranquilidad, sino a mejorar nuestra economía con inversiones ex­tranjeras y locales con empleos mejor pagados; ya cumplió un mes cuatro meses trece días en el poder, y nomás no ha hecho nada, absoluta­mente nada más que vivir en la opulencia y la borrachera.

“PERO ahora nos dice que recuperar la paz y la tranquilidad es también nuestra bronca, bue­no, que nos dé uniforme, placa, armas y sueldo y yo le entro de lleno a esa chamba: le investigo como anda en Chalchihuites la compra-venta de drogas, cómo se llaman los mininarcos, dónde viven y a qué cartel pertenecen, además de todas las tienditas que venden crystal, mariguana y coca, aquí me llega mucha información, nomás sería comprobarla”.

-CALLE BOCA, doña Petra, esos señores no se tientan el corazón para nada, son malos entre los malos-.

-TIENE RAZÓN, madre Teresa, pero me caga que ‘El Deivis’ le siga haciendo al pendejo, como si no supiera que los zacatecanos no nos chupamos el dedo: por una u otra razón el narco actúa con total impunidad. Y no sólo asesina, desaparece personas forzadamente, secuestra, extorsiona sino que sigue inundando de drogas a todo Zacatecas en descarada complicidad con las autoridades, a mí no me hacen pendeja y…

-¡DOÑA PETRA!-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero es que me da mucho coraje, ‘El Deivis’ debería de estar consciente de que los zacatecanos somos ciudadanos, no sus súbditos, para ordenarnos: ‘Órale, éntrenle a los cocolazos, la violencia y la inseguridad también es bronca de ustedes, mi gobierno no puede solo’, y el buey ya se agarró de esa cantaleta, que no le haga al ensarapado: la bronca del narco es porque las autoridades le abrieron la puerta y se convirtieron en cóm­plice’, yo le apuesto a ‘David Corleone’ que…

-¿QUÉ DIJO, doña Petra?-.

–PERDÓN, se me chispotió, pero ya lo dije: ‘David Corleone’… yo le apuesto a él, que la única solución es limpiar la policía y enterrar la impunidad, como ayer lo reiteramos por enésima ocasión, y a esto también le tiene que entrar el Arturo Nahle García, titular del Poder Judicial, al que le corresponde castigar a los delincuente y, si no lo hace, no se estará corrompiendo sino se convertiría en cómplice, en traidor a la Patria; él sí entre en en el paquete.

“PERO ADEMÁS de limpiar la policía, se debe de investigar, con lupa, al Ismael Cam­beros Hernández, al Arturo López Bazán y al propio ‘Pinocho de Bernárdez’, quien fue el que le abrió al narco las puertas de par en par y con ello se elevó la criminalidad, descarada y alar­mantemente, que tampoco se nos olvide que, con ‘El RaTello’, se elevaron los secuestros”.

-CIERTO -toma la palabra don Roberto-, el quinquenio de Alex estuvo marcado, además, por los secuestros de gente acaudalada, como el empresario constructor Roberto Robles que, gracias a que cámaras empresariales se movilizaron y exigieron la renuncia del propio Alex, el hombre fue rescatado; quien desgra­ciadamente no corrió con la misma suerte fue otro constructor: Emilio ‘N’, a quien asesinaron cobardemente y arrojaron su cadáver en zona despoblada del municipio de Guadalupe: nunca hubo tanto secuestro como en el desgobierno de Alex.

“SIN EMBARGO en el de ‘David Corleo­ne’… ¡chin, se le va a queda! Usted tiene la culpa, doña Petra-.

-¡ACHIS!, ¿y yo por qué?, si hasta la propia Biblia dice ‘por sus frutos los conoceréis’, ¿verdad, madre Teresa?-.

-PUES SÍ, eso dicen las Sagradas Escrituras-.

“REITERO, todo indica que al narco no le gustó el desafortunado y foro y, ayer mismo, contestó de inmediato, asesinando a otra mujer policía vial en cumplimiento de su deber, pues le arrancaron la vida a balazos ayer, a pleno sol, cuando hacía su trabajo en la calle Libertad, a la altura de la Escuela Peimaria Pedro Vélez.

A PESAR de ser asesinada en pleno Centro de Calera y a plena luz del día, los cobardes nar­cotraficantes no fueron detenidos: la impunidad de que gozan estos criminales es cruel como descarada, ¿le echarán la culpa a la sociedad por no atreverse a ‘detener’ a esos depredadores humanos armados hasta los dientes?, pregunto.

OBVIAMENTE, no hay detenidos.

“PERO NO sólo asesinaron a tiros a una mujer policía de Calera, sino a un empleado municipal de Fresnillo, también a plena luz del día. El burócrata tripulaba una motocicleta por el bulevar Jesús Varela Rico, pero al llegar a la esquina con la Prolongación Sonora lo sorpren­dió la luz roja del semáforo y… ¡los narcos!, quienes iban tras él, le dispararon hasta matarlo.

ASÍ LAS cosas, en su reacción, los cobardes asesinos la emprendieron en contra de una mu­jer policía en Calera y un hombre que laboraba en el feudo de ‘Saúl el Pequeño’: Fresnillo.

TAMPOCO por el asesinato del burócrata, hay detenidos.

PERO LA respuesta del narco al Forito de Inseguridad de ‘David Corleone’ no paró ahí: en la comunidad Hacienda Nueva, municipio de Morelos, a pie de carretera, desde un vehículo en movimiento, no identificado, arrojaron el cadáver encobijado de un hombre que previa­mente había sido secuestrado y torturado.

NO, NO hay detenidos.

Lo que Tampoco Ceden son las Desapariciones

“SIGUEN las desapariciones forzadas de niños y niñas; hoy lunes publicamos la Cédula de Búsqueda de la niña LUZ ALEJANDRA RAMOS FLORES de 12 años, desaparecida en Valparaíso, Zacatecas, el 22 de enero de este 2023”.

-¡DIOS DE mi Vida!, esto es un crimen que clama justicia al Cielo, es inconcebible que esto suceda en pleno siglo XXI, sin que las autori­dades no sólo no hagan nada por impedirlo, sino por localizar a las víctimas y castigar a los responsables de tan abominables crímenes-.

Período Ordinario Para Reglamentar Revocación de Mandato

EL MARCO Vinicio Flores Guerrero, coordinador local de MC, es de los políticos que insisten en que se le dé continuidad a la Revocación de Mandato, por lo que urge a los diputados a Reglamentarla, pues él, como muchísimos zacatecanos, quieren ver fuera de la Casa de los Perros al gobernador ‘David Corleone’, ya que el titular de Poder Ejecutivo ‘no sabe o no quiere gobernar con la ley en la mano’, como protestó aquel domingo 12 de septiembre de 2021, al tomar posesión como gobernador de Zacatecas:

‘ES DEL conocimiento nacional que ha teni­do un pésimo desempeño pues está en ausencia total evadiendo responsabilidades, además de evadir el llamado de Enrique Alfaro, goberna­dor de Jalisco, para trabajar conjuntamente en los límites de ambos estados en contra de la exagerada criminalidad.

‘POR ESO, creemos que es muy importante que se reglamente la revocación de mandato, (porque) cada vez está cobrando muchísima fuerza esta lógica de que el gobierno está au­sente’, remachó el Marco Vinicio.