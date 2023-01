David Monreal Ávila, Gabriela Pinedo y Jesús Padilla Tienen Historial Delictivo: C. Espinoza

“Involucrados en Corrupción, Estafa Legislativa, Coyotaje y Otros”

Por Nallely de León Montellano

En conferencia de prensa, integrantes del parlamento campesino denunciaron una serie de problemáticas en algunos sectores de la entidad, mismas que hasta el momen­to no han mostrado avances favorables en cuanto a su solución, por lo que exhortó a la fiscalía anticorrupción y a la legislatura emitir respuestas.

Ante ello, Cuauhtémoc Espinosa Jaime, líder del Parlamento Campesino explicó que no existen registros de avances de investi­gación respecto a la Estafa Legislativa, así como la demanda de los campesinos hacia Segalmex respecto al precio de garantía del frijol zacatecano entre otros temas.

También expuso que las facturaciones falsas publicadas a la opinión pública, que generaron polémica en el 2021 y cuya in­tención principal era informar a la población sobre supuestos actos de corrupción, hasta el momento no ha tenido trascendencia en las investigaciones, así como el debido castigo a los responsables de dicho ilícito.

En este contexto, Espinosa Jaime reprochó que en la actualidad quienes presuntamente fueron responsables de dicha estafa, donde señaló a la Secretaria General de Gobierno Gabriela Pinedo Morales, y otros implicados que ostentan un cargo en la administración pública, lo cual, dijo, genera un ambiente de desconfianza entre la ciudadanía.

“¿Con qué moralidad la podemos ir a ver? ¿Con qué confianza si demostró que le gusta el dinero y que hace cosas chuecas fuera de la Ley y ahora es la responsable de la política pública?”, cuestionó.

En este tenor resaltó que “tenemos más de un año que hicimos la denuncia de la Estafa Legislativa, que los señores diputados se embolsaron 200 mil pesos cada mes para sus cuestiones personales, no para apoyar a la población; ya está comprobado que me­tieron facturas chuecas y que improvisaron”.

En materia de campo, señaló que Jesús Padilla Estrada, actual titular de Secampo, enfrenta una serie de demandas por corrup­ción en cuanto a la entrega de programas sociales, sin embargo, dirige la Secretaría del Campo, pese a su supuesto historial delictivo.

“Además siempre ha sido uno de los primeros coyotes que hay en el estado en la compra del frijol y en los fraudes que se le han hecho a los campesinos”, mencionó.

También señaló que el gobernador David Monreal Ávila no ha rendido cuentas sobre los resultados de la investigación de la estafa de cuatro mil millones de pesos del progra­ma ganadero, por lo que llamó a la Fiscalía y a la Federación a mostrar los avances de dichas investigaciones.

“El propio señor gobernador no ha acla­rado con precisión qué es lo que pasó con eso, no se nos olvida, ellos le apuestan a que el pueblo olvide estas situaciones, pero no es cierto; eso se conjuga con un aspecto de inmoralidad, seguimos en un estado de impunidad absoluta, ¿Cómo quieren que este estado avance?”, concluyó.