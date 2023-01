El Foro de Seguridad fue una Farsa Oficialista: E. Laviada

“David Monreal no Sabe Gobernar”, Truena el Diputado

Por Rubén Palomo Macías

El legislador Enrique Laviada Cirerol aseveró a Página 24 Zacatecas que el ejercicio realizado por David Monreal Ávila, gobernador del estado, no fue un foro de se­guridad y todo se trató de una farsa oficialista realizada en un ambiente burocrático para emitir un mensaje bastante desalentador.

“Se continua en la idea de ver hacia atrás y negarse a hacer cambios, que como hemos insistido desde la oposición, que son necesa­rios y urgentes en la estrategia de seguridad pública. No hay ninguna señal positiva en términos de posibles cambios de parte del gobierno”, apuntó.

El diputado señaló que el acto protocolario tomó más tiempo del que se atendió a la so­ciedad y por eso se dice que el ejercicio fue meramente burocrático de autocomplacencia.

“Ellos piensan que las cosas van bien, es lo que observamos, y por lo tanto no hay que cambiar nada. Nosotros pensamos y vemos que las cosas van muy mal y que es urgente hacer cambios profundos. Se reconoce que la inseguridad es un problema muy grave y demás, pero de eso no pasa”, agregó.

Enrique Laviada añadió que en lo refe­rente a la política de seguridad, es decir a la estrategia que se ha seguido desde el go­bierno federal, no existe ninguna autocritica ni se tomaron responsabilidades.

“Rehúyen su responsabilidad como gobierno, no pueden, no quiere, no saben gobernar, por eso estamos en la situación que estamos. Vamos a insistir en las pro­puestas de cambio a la política de seguridad pública”, continuó.

El diputado aseguró que el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, y el fiscal del estado, Francisco Murillo, están completamente rebasados. Además que la secretaria de gobierno, Gabriela Pinedo, no había aparecido a realizar declaraciones sobre la materia dio un discurso lamentable.

“Sus palabras no fueron para unir, fueron para dividir, en lugar de convocar se dedicó a condenar a otros sectores, a otros gobier­nos, a otros sexenios y de eso la gente está harta, eso de la ‘herencia maldita’ es un pretexto. Se necesita cambiar la estrategia, el discurso y su actitud que es cerrada”, finalizó.