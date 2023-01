Urge la Renuncia de Adolfo Marín: Raymundo Moreno

“El Miedo, el Dolor y la Zozobra Permanecen”

Por Rubén Palomo Macías

El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Raymundo Moreno Romero, declaró a Página 24 Zacatecas que la exigencia de la sociedad ha sido muy cla­ra en torno a revisar y cambiar la fallida estrategia de seguridad, que claramente no ha dado buenos resultados y no ha podido dar a los zacatecanos la tranquilidad que merecemos.

“Esa exigencia también obedece a la re­nuncia o el cese del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, desde el pa­sado viernes ha trascendido la decisión del gobernador de cesarlo, sin embargo no sé qué está esperando el gobernador. Es clara la exigencia de la sociedad civil. Más allá de la renuncia del secretario es fundamental que se revise la estrategia y se cambia, si única­mente se modifica el nombre, si se cambia a un general por otro, no creo que esto en automático vaya a cambiar las condiciones del estado”, señaló.

Moreno Romero celebró que se haya realizado un foro de consulta civil pero es preocupante que en las mesas de diálogo la autoridad no realizó señalamientos pun­tuales serios de autocrítica ante lo que está pasando, no se usaron términos importantes de desapariciones, es importante dar a la problemática la dimensión correcta.

“Todo parte de una autocrítica del propio gobierno, que asuma sus yerros y en conse­cuencia tome decisiones. Creo que el fiscal debe tener en claro que en este momento la percepción social es que no están haciendo su trabajo, el miedo, el dolor y la zozobra prevalecen y eso evidentemente da cuenta de que la Fiscalía General de Justicia (FGJE), el gobierno del estado y el gobierno federal no están cumpliendo con su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad”, añadió.

Raymundo Moreno resaltó que urge el cese inmediato del secretario Adolfo Marín, que se revise y se modifique la estrategia de seguridad y que ahora sí se convoque a la sociedad en su conjunto para que a todos se les escuche y eso sea la puerta que per­mitan construir alternativas viables para el gobierno del estado.

“Seguimos con el discurso de la ‘heren­cia maldita’, justificando los yerros con el pasado, no se atreven a decir con claridad que la regaron y que la política de seguridad no dio resultados. Es cierto que el estado no puede solo, es indispensable la colaboración del gobierno federal, cosa que no se ha dado. El gobierno debe alzar la voz y decir por qué el gobierno federal abandonó a Zacatecas, hay más Guardia Nacional en el metro que en Zacatecas”, finalizó.