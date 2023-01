Mi Jardín de Flores

Les Gusta el Dinero Fácil y las Cosas Chuecas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘En el último año, Zacatecas ha tenido la mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi­ca (SESNSP) encontró 964 homicidios y 11 feminicidios entre enero y septiembre de 2022; estas cifras son reflejo de la ingobernabilidad y crisis en materia de seguridad que sufre la entidad, al señalar que las víctimas del crimen se conforman por ciudadanía, pero también ha alcan­zado a agentes de seguridad y servidores públicos: Rubén Moreira Valdez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 24 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Don David Monreal, no le da Seguridad ni al Centro Histórico

SI EL señor gobernador de Zacatecas, don David Monreal Ávila, no puede dar seguridad a los habitantes y comerciantes del Centro Histórico de la capital del estado, es imposible que pueda cuidar con éxito los otros 57 municipios que conforman nuestro territorio.

-¿NUESTRO?-.

-SÍ, ES nuestro, de todos los zacatecanos, desgraciadamente los Malos Organizados nos lo han arrebatado, ante la pasividad o complicidad de nuestros dos últimos go­bernadores: don Alejandro Tello Cristerna y don David Monreal Ávila-.

-MUY CIERTO -toma la palabra don Roberto-: los cuatro asesinatos de anoche, dentro de una casa en pleno Centro Histó­rico de nuestra capital y a pocos metros del Museo Manuel Felguérez, nuevamente dan prueba de ello: en Zacatecas manda el narco, no el gobernador que, lo único que hace es ‘encomendarse a Dios’.

“EL ABOMINABLE, cobarde y ale­voso cuádruple asesinato de una mujer y tres hombres, sucedió pasaditas las 8:00 de la noche, ante numerosos testigos que, aterrorizados pasaban por la calle Primera del Seminario, cerca del Museo Manuel Felguérez, y vieron cuando narcosicarios vestidos de negro y con armas de grueso calibre se bajaron de un vehículo, llega­ron a una casa, abrieron violentamente la puerta, allanaron el hogar, y escucharon los estruendos de las balas; enseguida los criminales salieron, abordaron el vehículo en que llegaron y en un abrir y cerrar de ojos se volvieron invisibles.

“UNO DE los testigos, venciendo el mie­do entró al domicilio y a los pocos segundo salió aterrorizado y gritó: ‘Asesinaron a cuatro, los mataron a balazos’, y la macabra noticia de inmediato se hizo viral en las redes sociales.

“LA policía, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano llegaron al lugar de los hechos para llevar a cabo su rutina, al igual que Servicios Pericia­les que trasladó los cuatro cadáveres a la morgue”.

OBVIAMENTE, no hubo detenidos.

-¡DIOS DE mi vida, cuánta crueldad la de esos señores! Tenemos más pérdida de vidas humanas que en la guerra Rusia-Ucrania, y no hay visos que don David Monreal cumple con su compromiso electoral de regresarnos la paz y la tranquilidad a los zacatecanos, como lo prometió. Y a todo esto, ¿qué dice el señor gobernador?-.

-PUES PURAS mentiras: lo último que escribió el ‘David Corleone’ fue que: ‘Desde la Mesa Estatal de Construcción de Paz dialogamos con el sector empresarial; coincidimos en que la seguridad es prioridad para alcanzar el desarrollo económico del estado. El gobierno que encabezo pone a disposición todos los esfuerzos para brindar protección y seguridad a los creadores in­dustriales y comerciales así como acciones de mejoramiento para el crecimiento y la expansión económica’, no escribió más a pesar del repudio que levantó y sigue levan­tando el cuádruple asesinato-.

-¡VIRGEN DE la Soledad!, ¡es pura de­magogia!, tanto que después de esa Mesa ocurrió el cuádruple homicidio doloso en pleno Centro Histórico de nuestra hermosa capital que todos los días es bañada en san­gre. Pero, de estos horrendos homicidios ¿qué dijo el señor gobernador?-.

-¡NADA! Calló y está callado como momia-.

-¿Y DON Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública; y don Francisco José Murillo Ruiseco fiscal general del Estado, ¿qué dicen de lo sucedido anoche?-.

-EN SU facebook, la Secretaría de Segu­ridad Pública, a cargo del ‘Yéneral’ Adolfo Marín Marín, escribió: ‘La SSP, se une a la pena que embarga a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Damaris Vianey Villaneda Robles, elemento activo de la Policía Estatal de Zacatecas, quien perdió la vida en una cobarde agresión.

‘LES DESEAMOS pronta resignación y fortaleza en estos momentos difíciles’.

“PERO de los cuatro asesinatos de anoche, ocurridos en el Centro Histórico, también ‘callaron como momias’, no les interesa los asesinatos de ciudadanos; antes posteaban ‘ya estamos investigando, espera­mos dar con los criminales’, pero ahora ya no, son tantos los asesinatos que para ellos es normal”.

-AYER –retoma la palabra don Roberto-, a plena luz del día, a eso de las 11:40 de la mañana, un policía de investigación fue baleado en la comunidad Estación San José. Testigos del cobarde ataque, ante la tardanza de las autoridades decidieron trasladar a Pablo Alberto Gaspar Nájera, en un vehículo particular a un hospital a recibir atención médica pero, desgraciadamente, falleció minutos después de recibir atención médica; la Fiscalía, publicó en su facebook el alevo­so asesinato de Pablo Alberto Gaspar, que tenía el rango de ‘Inspector en Jefe’, pero de los cuatro asesinatos cometidos anoche en una casa en pleno Centro Histórico, ni el gobernador, ni el Fiscal, ni el secretario de Seguridad Pública, dijeron esta boca es mía-.

“ASÍ LAS cosas, ayer, al menos, ocurrie­ron cinco asesinatos ¿dónde chingaos está la reducción de la criminalidad? ¡Carajo, no somos menores de edad y mucho menos nos chupamos el dedo para que todos los días nos mientan diciendo que los asesinatos van a la baja, mentira, Zacatecas está convertido en un infierno y lo reconocen los propios policías que andan en la calle, no los jefes que se la pasan sentados en sus mullidos sillones, rascándose los ‘destos’ y dando órdenes pendejas a sus subordinados”.

¿Quiénes nos mal Gobiernan?

-LEO CON suma atención las declaracio­nes de don Cuauhtémoc Espinosa Jaime, el aguerrido líder del Parlamento Campesino que, en conferencia de prensa, reiteró lo mal que está gobernando Zacatecas don David, pero además, reprochó que a la diputada Gabriela Pinedo Morales la haya sacado del Congreso del Estado para hacerla secreta­ria general de Gobierno, cuando la mujer participó en la escandalosa y mult ‘Estafa Legislativa’:

‘¿CON QUE moralidad la podemos ir a ver? ¿Con qué confianza si demostró que le gusta el dinero y que hace cosas chuecas fuera de la Ley y ahora es la responsable de la política pública?

‘TENEMOS más de un año que hicimos la denuncia de la Estafa Legislativa: los señores diputados se embolsaron 200 mil pesos cada mes para sus cuestiones perso­nales, no para apoyar a la población; ya está comprobado que metieron facturas chuecas y que improvisaron”.

DON CUAUHTÉMOC también se re­firió a don Jesús Padilla Estrada, secretario del Campo, de quien aseguró que tiene un historial delictivo: enfrenta una serie de demandas por corrupción en cuanto a la entrega de programas sociales, sin embargo dirige la Secretaria del Campo, pese a su historial.

‘ADEMÁS –continuó don Cuauhtémoc- (Jesús Padilla) siempre ha sido uno de los primeros coyotes que hay en el estado en la compra del frijol y en los fraudes que se le han hecho a los campesinos’, acusación muy fuerte, tan fuerte o más que la de la señorita Gabriela Pinedo.

PERO LO más fuerte fue la denuncia pública que en esa conferencia de prensa hizo en contra de don David Monreal, sobre un fraude súper millonario:

‘DAVID MONREAL no ha rendido cuen­tas sobre los resultados de la investigación de la estafa de cuatro mil millones de pesos del Programa Ganadero, por lo que llamó a la Fiscalía y a la Federación a mostrar los avances de dichas investigaciones:

‘EL PROPIO señor gobernador no ha aclarado con precisión -reiteró- que es lo qué pasó con eso, no se nos olvida, ellos le apuestan a que el pueblo olvide estas si­tuaciones, pero no es cierto; eso se conjuga con un aspecto de inmoralidad, seguimos en un estado de impunidad absoluta. ¿Cómo quieren que este estado avance?’.

-PUES AHÍ están esas acusaciones fuertes, demasiadas fuertes, habrá ver qué dicen la Gabriela Pinedo, el Jesús Padilla y el propio ‘David Corleone’-.

-POR ESO estamos como estamos -cierra don Roberto-, pues como lo dice Cuauh­témoc: ‘Les gusta el dinero y hacen cosas chuecas fuera de la Ley’.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.